Wild Lozano, un influencer caleño que se dedica a hacer contenido sobre obras caritativas, regalando dinero, comida etc, se vió enfrentado a Yeferson Cossio. Aunque Lozano siempre fue un admirador de Cossio e incluso recorrió todo Medellín para conocerlo en alguna ocasión, ahora es todo lo contrario.

Cuando se conocieron, Wild Lozano, presuntamente le comentó a Yeferson Cossio una idea que tenía para que la hicieran juntos, pues él no contaba con la capacidad económica para llevarla a cabo. Se trataba de donar 1.000 libras de comida para perros callejeros.

Recientemente, Cossio, subió un video donando comida para perro y Wild Lozano lo comentó: “El día que te conocí te conté esa idea para que la hiciéramos juntos (...) Pero me alegra que lo hagas, espero hacerlo yo algún día”, escribió. No obstante, Yeferson no se lo tomó de la mejor manera, pues le dijo que si quería donar algo que lo hiciera y ya: “¿Para qué me busca para esto? No es capaz de donar solo? o qué tengo que ver yo con usted done comida o no?”, fueron algunas de sus palabras.

Tras la fuerte respuesta de Yeferson Cossio, Wild dijo que se esperaba una respuesta más humilde pues él solo trataba de conseguir un aliado para hacer dicha donación pues no contaba con el dinero para hacerla. A pesar de su explicación, Cossio se lo tomó personal y le dijo: “Me dejó fue ofendido, o sea, ¿yo te estoy robando las ideas?”, además de recalcar que si quería donar fuera y lo hiciera como pudiera porque no todo se tenía que mostrar en redes sociales.

