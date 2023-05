.Publicidad.

La experta de moda, Pilar Castaño, tiene un interesante podcast donde entrevista a diferentes personajes, sobre todo de la farándula colombiana. Por ahí pasó Magarita Rosa de Francisco, un icono de la pantalla chica en nuestro país.

La reconocida actríz, se sinceró sobre su vida amorosa, a pesar de que ese tema lo mantiene en privado. Pilar Castaño, es una de sus amigas más cercanas, por lo que Magarita Rosa de Francisco tuvo la confianza para contar sus más recientes experiencias en el amor.

Recuerdo que todos quedamos sin pulso cardiaco con esta aparición de Margarita Rosa de Francisco, 1989. Eran los días inolvidables de La Prensa. pic.twitter.com/ldtnMEJg6m — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) February 6, 2023

La caleña, confesó que hace unos años, tuvo una relación con un hombre más joven que ella y no terminó muy bien: “Yo estaba en una tusa terrible porque me había enamorado de un muchacho más joven que yo y el hombre me había zafado. Estaba yo sintiéndome la más miserable de todas las mujeres y yo ya no quería a nadie”, dijo. Tras esa herida, la actriz nunca pensó volver a enamorarse.

Su vida dio un giro de 180 grados después de su ruptura. Cuando menos se lo esperaba, Magarita Rosa de Francisco, conoció el amor con su actual esposo. Will van der Vlugt, un director y fotógrafo neerlandés, se robó el corazón de la colombiana: “Me encuentro con una persona que sí, ha sido un milagro para mí. […] Nos comunicamos, sobre todo, intelectualmente, muy bien”, hombre con el que lleva 14 años. Demostrando que después de la tormenta viene la calma.

