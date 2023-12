Los actores que no estarán en la segunda temporada de Arelys Henao

La producción llegará pronto a la televisión pero habrá varios ausentes. Algunos actores habrían dejado el proyecto y con otros no se habría llegado a un acuerdo

.Publicidad.

Arelys Henao se convirtió en una de las producciones de mayor éxito de Caracol en los últimos años. Esta historia de la reconocida cantante de música popular emocionó a muchos y los tuvo pegados a la pantalla sin despegarse. Claro que su final quedó muy abierto y dejó a todos expectantes respecto a la continuación de esta historia. Aunque pasaron los años, por fin se confirmó el regreso de esta telenovela tan popular. Sin embargo, varios de los actores de Arelys Henao: canto para no llorar, no estarán en la segunda temporada que está pronta a estrenarse. Son varios los motivos por los que algunas caras no regresarán a hacer parte de la historia.

Los actores de Arelys Henao que no estarán en la segunda temporada

Son muchos los personajes que brillaron a lo largo de la primera temporada de esta historia. Sin embargo, desde hace un buen tiempo que ya se sabe que uno de los personajes principales, tendría un gran cambio. Quien confirmó los nombres de los actores de Arelys Henao que no estarán en la segunda temporada, fue Carlos Ochoa. A este reconocido periodista difícilmente se le escapa una y es normal que todas sus bombas se cumplan. En primer lugar nos encontramos con Mariana Gómez, quien le dio vida a Arelys Henao durante la primera temporada. Sin embargo, ella misma decidió no seguir adelante con su importante papel.

..Publicidad..

|Le puede interesar El negociazo que Mauricio Mejía, el suegro de Rigo en la novela, abrió en Medellín

...Publicidad...

Quien se encargó de reemplazarla fue Verónica Orozco, lo que no es sorpresa pues esta noticia se conoció hace mucho. Junto a ella se suma José Ramón Barretom quien le daba vida a Wilfredo Hurtado. Según el periodista, el actor no llegó a un acuerdo para volver a la segunda temporada. Es por es que su reemplazo será Santiago Alarcón. Yuri Vargas, otra de las protagonistas, no seguirá al frente de esta historia pues tampoco llegó a un acuerdo con los productores de la novela. Su reemplazante será Tatiana Ariza, una actriz de gran recorrido en el mundo de la actuación.

....Publicidad....

Ana María Pérez tampoco seguirá en la novela y quien ahora tendrá el papel será Linda Lucía Callejas. Son varios cambios los que tendrá la novela. Sin embargo, el canal se encargó de contar con un elenco de lujo para suplir las ausencias. ¿Será que a los televidentes les gustará este cambio en los actores de Arelys Henao? o ¿podría ser la razón por la que no funcione esta historia? Solo habrá una forma de saberlo.

Vea también: