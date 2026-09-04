La decoradora personal de De la Espriella que transformó un batallón en un elegante despacho presidencial

La barranquillera Patricia Mejía remodeló su casa y su bufete. Comparte con él sus gustos sin escatimar en gastos. La decoración fue financiada por 8 empresarios

El secretario de Estado, Marco Rubio, será el primer invitado extranjero que De la Espriella recibirá en la sede presidencial de Barranquilla, ubicada en el Batallón Paraíso.

El recinto militar fue escogido por De la Espriella como sede presidencial por los beneficios en seguridad que ofrece, con control de acceso y niveles subterráneos capaces de resistir un ataque.

Sin embargo, había una ventaja práctica que terminó inclinando la balanza: el batallón ya tenía un edificio en desuso, la antigua guardería de los hijos de los militares, que solo pedía ser remodelado. Para hacerlo, Abelardo tenía además a la persona indicada: Patricia Mejía, su diseñadora de confianza desde hacía más de 15 años. La conocía desde los días en que consolidaba su oficina jurídica en Bogotá y comenzaba a asumir sus primeros litigios de alto perfil.

Tanto De la Espriella como Mejía comparten el gusto por lo refinado y no suelen reparar en gastos cuando se trata de conseguir el resultado que buscan. Para hacer realidad el proyecto, De la Espriella consiguió el respaldo de ocho empresarios, que financiaron $ 858.498.450 en acabados como puertas, aires acondicionados, ventanas y vidrios blindados. Por su parte, la Gobernación del Atlántico aporto $ 2.000 millones. En un comienzo, el presidente dijo que asumiría personalmente los gastos del mobiliario, el cual costó aproximadamente $ 700 millones. Además, dijo que publicaría las facturas. Hasta el momento no se han publicado.

Los empresarios aportaron en total $ 858.498.450 y fueron:

Imagen de la Representante a la Cámara por el departamento del Huila, Lourdes Mateus.

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Adicional a la sede presidencial, Mejia ha sido la encargada de engalanar las propiedades de Abelardo de la Espriella, incluido el restaurante francés Dijon en el norte de Bogotá, la sede de la firma de abogados De la Espriella Lawyers y, por supuesto, el olvidado edificio del Batallón que se volvió una imponente casa blanca, desde donde el mandatario hizo su primera alocución presidencial, además de la posesión de magistrados.

La relación de ambos salió a la luz pública cuando Abelardo defendió a Mejia ante el poderoso abogado Jaime Granados. Entre finales de 2015 y 2017, Granados contrató a la diseñadora para que remodelara y adecuara un lujoso apartamento en Bogotá. El trabajo estuvo presupuestado en $1.100 millones.

Abelardo de la Espriella es un asiduo visitante a Casa Mejía, hotel de Patricia Mejía en Cartagena.

La obra se retrasó y los pagos también. Ante esta controversia, De la Espriella llamó a Lomaba para mediar y defender con vehemencia los intereses de quien definió públicamente como una de sus más entrañables amigas.

En ese momento, Mejia salió de la vida privada, donde se había movido con bastante holgura. Ahora se sabe que comparten Navidades juntos, y ya se consideran como hermanos. Así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde cada tanto sube una foto junto al presidente.

De allí se supo que cuando Abelardo buscaba poner una sede de su firma de abogados en Bogotá, que transmitiera poder y sofisticación al mismo tiempo, la encargada fue Patricia Mejia, quien para ese momento ya era una de las interioristas más reconocidas de la alta sociedad, que le conocía el gusto De la Espriella, pues le había decorado algunos de sus apartamentos.

Abelardo de la Espriella fue el padrino de bautizo de Danna, la nieta de Patricia Mejía

La diseñadora tiene su propia oficina en el barrio Chicó Norte al norte de Bogotá, allí no recibe sino encargos directos y recomendaciones de la elite empresarial y política. Abelardo es uno de los que más le envía exclusivos clientes.

Como se sabe, el último encargo que recibió fue la transformación del olvidado edificio del Batallón Paraíso. En pocas semanas con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, como su asistente encargado de conseguirle todo lo que necesitara, dirigió a centenares de trabajadores que dejaron el edificio neoclásico listo para que el presidente despachara, sin alterar su estructura original.

En la fachada colocó columnas blancas que evocan la Casa Blanca de Estados Unidos, que además fueron decoradas con el escudo nacional y la frase “Libertad y Orden”.

En el primer piso diseñó los despachos para los ministros con elegantes paneles de madera blanca en las paredes, frases patrióticas y cuadros de grandes maestros colombianos como Fernando Botero y Enrique Grau. En la oficina del presidente, la diseñadora colocó un pequeño cuadro con el rostro de Ana Lucia Pineda, esposa del presidente, rodeado de diferentes figuras, como una especie de altar.

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Uno de los espacios que más llamó la atención fue el refugio subterráneo con el que cuenta la edificación, originalmente usado con fines de defensa militar. Allí De la Espriella señaló que coordinará acciones de seguridad contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. El resto de la sede presidencial se puede observar en el siguiente vídeo cuando el presidente dio su primer consejo de ministros:

#Colombia | A esta hora, el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) lidera el primer consejo de ministros desde la sede alterna de la Presidencia de la República, ubicada en el Batallón Paraíso, en Barranquilla. pic.twitter.com/XuampoMhqc — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 29, 2026

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