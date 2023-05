Laura Sarabia en el ojo del huracán por acusaciones de la exniñera de su hijo

La politóloga de 29 años Laura Sarabia se ha convertido en tiempo récord en una de las personalidades más importantes de la política colombiana. Pasó de ser asesora del Partido de la U y secretaria privada de Armando Benedetti a ser parte activa de la campaña presidencial de Gustavo Petro y, posteriormente, la jefa de despacho del mismo gracias a su tenacidad a su capacidad para trabajar bajo presión.

Sarabia actualmente es la persona más cercana al presidente, le habla al oído, le cuadra la agenda y es el puente entre él y otros funcionarios. Pero como les pasa a todas las personas con ese nivel de visibilidad, las polémicas no han sido ajenas a ella. Su figura ya ha estado enfrentada a la del exdirector del Dapre y actual Mintic Mauricio Lizcano y a la de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, pero nunca había tenido una controversia como la que enfrenta en este momento.

La exniñera de su hijo Marelbys Meza le contó a Revista Semana que después de ser victima de un robo en su domicilio la jefa de despacho la acusó a ella de ser la perpetradora y, no conforme con eso, la tuvo retenida en un sótano de la Casa de Nariño. Meza asegura que la amenazaron, le hicieron el polígrafo y que “se sintió secuestrada”.

Las criticas no demoraron en llegar. Decenas de internautas pusieron el grito en el cielo condenando el trato humano de la politóloga, a lo que ella se defendió asegurando que todo se hizo siguiendo el protocolo establecido para casos así.

Pero los cuestionamientos no se quedan ahí. Meza afirma que lo que se le perdió a Laura Sarabia fue un maletín que contenía 150 millones de pesos y ante otras versiones que dictan que no eran 150 millones sino 30, hay varios que se preguntan tanto cuál es la cantidad real de dinero como cuál es su proveniencia.

El abogado Daniel Briceño reveló la última declaración de renta de Sarabia, la cual dicta que el patrimonio bruto de la funcionaria es de poco más de $ 14 millones.

Lo cierto es que le están cayendo por todos los lados a la jefa de despacho. Aquí algunos de los comentarios que se han hecho al respecto en redes sociales:

La Jefe de Gabinete, Laura Sarabia, tiene un salario de 21.1 millones de pesos al mes. De agosto a enero (fecha del robo) habría acumulado aproximadamente 105 millones.

