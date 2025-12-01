Las universidades públicas mandan en la investigación en Colombia: solo 3 privadas entran al top 10

La Nacional y la Antioquia son las primeras y entre los privadas Andes, Javeriana y la Pontificia Bolivariana son las únicas en colarse en el ranking U Sapiens

Para la medición del ranking de Sapiens Research sobre las universidades que más impulsan la investigación se tiene en consideración las variables publicaciones indexadas, número de revistas científicas publicadas, grupos de investigación y cantidad post-grados. En esta línea la ganadora fue la Universidad Nacional con sus 158 años de existencia en los que ha sido semillero de profesionales y de conocimiento. Lleva varios años siendo la líder en investigación. La sigue la Universidad de Antioquia, también pública y en la tercera posición está la universidad de Los Andes.

Universidad Nacional atraviesa dificultades institucionales por la elección del rector del alma mater que se dio a comienzos del año en un aparatoso Consejo Superior que eligió a Leopoldo Múnera quien acaba de ser removido por el Consejo de Estado. En la interinidad quien tomará las riendas de la universidad publica más importante del país es Andrés Felipe Mora, quien se desempeñaba como vicerrector general mientras se resuelve la elección del rector en propiedad.

La Nacional sigue con una producción importante de revistas científicas indexadas como Análisis Político, programas de maestría como la de Economía, doctorados y grupos de investigación categorizados por MinCiencias, solo en la facultad de Medicina se contabilizó un total de 94, razón por la cual el ranking la colocó en primer lugar.

Otra institución pública, igualmente tradicional que lleva 221 años de fundada, es la Universidad de Antioquia que ocupa el segundo puesto. Mantiene un ritmo de investigación y ofrece más de 200 postgrados, a pesar de atravesar una crisis financiera. El déficit acumulado sin contabilizar el de este año alcanza 350 mil millones de pesos .

Por parte de las universidades privadas, la Universidad de los Andes, que tiene de rectora a Raquel Bernal. En el claustro educativo se contabiliza 87 programas de maestría y 17 programas de doctorado. La universidad lidera el ranking si se miran las universidades privadas en el listado.

Le siguen dos universidades de origen religioso. La Javeriana que ha venido consolidándose en todos los rankings, la universidad fue fundada por la Compañía de Jesús y ha tenido dos fundaciones la primera fue el 13 de junio de 1623, en su etapa colonial, y la segunda por restablecimiento ocurrió el 1 de octubre de 1930 en el periodo contemporáneo. Si se cuenta desde su primera fundación la Javeriana tendría 402 años y ahora esta dentro del ranking sapiens en el puesto número cinco.

Otra universidad bien posicionada en el listado de Sapiens es la Universidad Pontificia Bolivariana, que fue fundada por el arzobispo de Medellín, Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, con el nombre de Universidad Católica Bolivariana. Derecho fue su primera Facultad. Se renombro en 1945 como Universidad Pontificia Bolivariana. En el ranking sapiens la Pontificia quedó de octava.

Vea también: Dos empresas de alimentos logran entrar al Top 10 de los negocios de mayor reputación de la firma Merko

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.