La viuda del fundador de Frisby sigue con el legado y abrió dos nuevos restaurantes

Hace 5 años murió Alfredo Hoyos con quien inició el negocio de pollos en Pereira, pero Liliana Restrepo no descansa y completa ya 285 locales

La cabeza de Frisby, Liliana Restrepo ha cumplido al pie de la letra el legado de su esposo Alfredo Hoyos con quien fundó el negocio de 1977. Tras su muerte prematura hace 5 años continuó con el propósito de seguir expandiéndose y ya está en 61 municipios del país con 285 locales, número al que llegó con los dos nuevos locales que acaba de abrir.

Están ubicados en los departamentos de Antioquia y Atlántico mientras en Bogotá rediseñaron un negocio para modernizarlo y brindar más comodidad. Al igual que en Pereira.

Con 48 años de historia y un gran recorrido en el mercado gastronómico colombiano, fundada casi 50 años por Alfredo Hoyos y Liliana Restrepo, en Pereira, Risaralda, la empresa Frisby sigue expandiéndose a nivel nacional con la apertura de dos nuevos restaurantes en los municipios del Retiro en Antioquia, de los destinos más atractivos del oriente del departamento que se ha convertido en un lugar de residencia de muchos pensionados, artistas y en Barranquilla, en el Atlántico, donde la competencia gastronómica es grande.

En Bogotá se llevó a cabo la restructuración de un punto emblemático de Frisby localizado en el centro comercial portal 80 y otro en la ciudad de Pereira ubicado en el centro comercial villa verde. La inversión de los nuevos puntos de venta alcanzó los $98.000 millones en 2025, generando 500 nuevos empleos para llegar a un total de 6 mil empleados de forma directa en sus restaurantes.

De la mano del crecimiento empresarial Liliana Restrepo se ocupa de desarrollar proyectos sociales y ambientales que canaliza a través de la fundación Frisby. En el sector educativo tiene un centro universitario Frisby que ofrecen capacitación y desarrollo profesional a sus empleados, para que puedan crecer profesionalmente dentro de la compañía.

Frisby nació como una pizzería y el nombre surgió porque al pizzero, le gustaba lanzar la masa al aire y esta daba varias vueltas antes de caer como si estuviera lanzando un disco Frisbee . Luego añadieron el pollo apanado y este producto paso a hacer el más vendido de la pizzería y empezó la verdadera expansión de la empresa Frisby.

El negocio ha resultado tan atractivo que en España quisieron plagiarlo y actualmente están enfrentados a un pleito. El pasado mes de noviembre de 2025, un Juzgado Mercantil de la ciudad de Alicante en España, notificó a Frisby que, no puede seguir usando dicha marca hasta cuando no halla una solución al conflicto que hay con Frisby Colombia, además la firma española tampoco puede hacer uso de las redes sociales ni la página web.

La resolución emitida por el Juzgado se basa en que, si Frisby España sigue usando la imagen, pude hacerle mucho daño a la marca colombiana los cuales serian irreparables. Ante la determinación del Juzgado, los españoles han manifestado que, apelarán la decisión y manifestaron que ya no abrirán el negocio este mes de diciembre como lo habían anticipado, ahora aplazan su apertura para el primero de marzo de 2026.

