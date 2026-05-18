- Petro dejó amarrado el contrato con los británicos de 8.8 billones para la vía Popayán y Pasto

El presidente Gustavo Petro protocolizó desde Timbío, Cauca el inicio del proyecto de infraestructura vial más importante y grande adjudicado por su gobierno. Se trata del contrato por Asociación Público-Privada (APP) del corredor El Estanquillo-Popayán, el cual busca mejorar la conectividad entre los departamentos de Cauca, Nariño y la frontera con Ecuador.

La megaobra contempla una extensión de 235 kilómetros que incluyen la construcción de 62 km de doble calzada, 14 túneles, 115 puentes vehiculares y 12 peatonales.

El proyecto demoró en su inicio 18 meses luego que la primera convocatoria fuera lanzada por la Agencia Nacional de Infraestructura el noviembre 26 de 2024. Fue adjudicado el pasado 5 de marzo al único proponente, el Consorcio Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, que cumplió con los requisitos de capacidad jurídica, financiera y de inversión. Este consorcio está conformado por la filial colombiana del grupo británico-turco ERG International Group (90 %) y la empresa nacional MIA Grupo Empresarial (10 %). Su cronograma establece 24 meses de preconstrucción destinada al diseño e ingeniería en detalle, seguidos de 4,5 años de construcción.

ERG Compañía de Infraestructura y Desarrollos S.A.S. es la filial colombiana del poderoso grupo empresarial turco-británico ERG International Group, un constructor global que actúa como empresa contratista EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción). Para la empresa, que llegó al país en 2022, esta es la primera licitación de infraestructura que se le adjudica en Colombia.

En 2024, ERG se asoció con el Consorcio Sencia, ganador de la renovación del Estado El Campín, cuyas obras comenzaron el pasado marzo. La empresa fue fundada en 1968 por Vural Erbilgin quien es el presidente de una junta directiva en la que participan sus hijos Mustafa Sani y Berna Erbilgin. Entre el portafolio de proyectos de ERG se encuentra el tren de alta velocidad entre Ankaa-Izmir en Turquía con un costo superior a los 2.800 millones de euros.

Mia Grupo Empresarial S.A.S. es una empresa colombiana con sede principal en Bogotá, constituida el 28 de septiembre de 2020, que opera principalmente en el sector de servicios de ingeniería, construcción de obras de infraestructura, energía y minería.

Un aspecto relevante de este proyecto es su modelo de financiación: la inversión estimada de $ 8.8 billones no se cubrirá con peajes pagados por los usuarios, sino que el 97 % provendrá de recursos de la Nación a través de vigencias futuras. El compromiso del Gobierno Nacional implica el pago de $ 6.560.327 millones hasta junio de 2051, con cuotas semestrales que iniciarán en diciembre de 2029.

Firmé acta de inicio que vuelve irreversible el contrato firmado y obliga la ejecución de las vigencias futuras de la obra, de la construcción de mayor valor en la historia de Colombia de una carretera.



Con 8,8 billones comienza la construcción de la doble calzada desde Popayán… https://t.co/XdnwSLem5h — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2026

El proyecto incluye sitios de altísima biodiversidad, la adquisición de más de 600 predios rurales y suburbanos, la intervención geotécnica en 65 puntos críticos con condiciones de montaña, estabilidad de taludes, lluvias y riesgos asociados a deslizamientos y la gestión de impacto en comunidades étnicas. Por esta razón, el Estado asumirá una participación en diversos riesgos que incluyen las variaciones en los costos estimados de predios, compensaciones socioeconómicas, compensaciones socio ambientales, nuevas consultas previas, sobrecostos derivados de cambios de diseños no imputables al concesionario o variaciones asociadas a las cantidades de obras requeridas por riesgo geológico.

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