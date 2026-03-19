El español dueño de Keralty escogió a un medico vallecaucano para liderar la nueva etapa de Sanitas Eps

Tras salvarse de la intervención del gobierno Petro, Fabian Cardona tiene sobre sus hombros la tarea de sacar adelante la Eps que sigue en dificultades.

Tras cinco meses de la devolución de la EPS Sanitas a los españoles de Keralty, se comenzó a tomar decisiones. Una reciente fue nombrar al ejecutivo Fabián Cardona Medina, quien implementará los cambios que deberían verse en septiembre del presente año.

Su experiencia laboral incluye haber sido director ejecutivo de Cexpes, y haberse desempeñado como vicepresidente de Redes de Valor de SIES SALUD; por eso fue buscado para transformar el servicio de la EPS. En otras palabras, Cardona tiene un perfil técnico que le gustó a los españoles. Su labor debe garantizar que se pase la página de la intervención del gobierno en Sanitas.

La Superintendencia de Salud, en aquel momento bajo las órdenes de Luis Carlos Leal Angarita, intervino Keralty en abril de 2024. Para la época, la Supersalud alegó que Sanitas era insolvente y tenía fallas en la prestación del servicio de salud. Por cerca de 17 meses Keralty estuvo bajo la intervención de Supersalud; no obstante, una demanda liderada por el empresario español y propietario del Grupo Keralty Joseba Grajales terminó en que la Corte Constitucional le ordenara al gobierno que devolviera la EPS a los europeos. La orden se materializó el 8 de septiembre de 2025.

Además, el Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar las declaraciones realizadas contra Joseba Grajales y la EPS Sanitas.

Ya con el control en sus manos, los españoles decidieron dividir la operación de Sanitas en el país en dos grupos. Una parte quedaría con EPS Sanitas, presidida por Fabián Cardona, y K-Co (Keralty Colombia), bajo la presidencia de Ivonne Orozco. La nueva estructura separa territorialmente a los grupos, que deberán coordinarse, mientras Cardona se encarga de la responsabilidad del aseguramiento público. Tanto Orozco, una ingeniería industrial oriunda de Valledupar, como Cardona tendrán que velar por el cumplimiento de las obligaciones en salud de cerca de 6,1 millones de usuarios, la mayoría de las regiones de Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Norte de Santander.

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