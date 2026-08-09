El golazo de Fortaleza, logró que Rappi los patrocine

El equipo bogotano, que cuenta entre sus socios a Carlos Vives y Rigoberto Urán, tiene una estrategia digital que sedujo a la exitosa startup

Rappi, la startup más valiosa del país de Colombia —fundada por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín—, continúa reforzando su estrategia de marca a través del fútbol, ahora con Fortaleza, uno de los 20 clubes de la Liga BetPlay, con el objetivo de conectar de manera directa con las audiencias jóvenes.

La compañía apostó por financiar y asociarse con el club bogotano que ha jugado seis temporadas en la primera división del fútbol colombiano. Fortaleza, además, se destaca por su comunidad digital, al sumar más de 716.000 seguidores en Instagram, TikTok, X y Facebook. El equipo, que disputa sus partidos en el Estadio de Techo, ha construido un nombre también fuera de la cancha gracias a su estrategia digital que creará su ex community manager Santiago Montejo durante más de una década.

Fortaleza se convirtió en uno de los más reconocidos del fútbol colombiano por el uso del humor, la ironía y referencias a la cultura pop para presentar las noticias deportivas a su audiencia.

Ay ya no te hagas, todos sabemos que no te fuiste de puente y andas sin saber qué hacer... pero tranqui que aquí está tu amix que resuelve 🙊 Cae a Techo a ver fúbitol chabocho lindo picantico divertido 😏



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Los goles de Rappi

El recorrido de Rappi en la industria deportiva nacional comenzó formalmente en enero de 2022, cuando se convirtió en el delivery oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en el camino hacia Catar 2022 por una suma superior a los 5 millones de dólares. De ese modo, respaldó a las selecciones masculinas y femeninas en todas sus categorías.

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Su incursión directa como patrocinador de un equipo del Fútbol Profesional Colombiano en la Liga BetPlay se consolidó en agosto de 2026 con la escuadra bogotana, que fue fundada el 15 de noviembre de 2010 tras adquirir la ficha de Atlético Juventud.

A diferencia de los modelos publicitarios tradicionales, la alianza entre ambas partes funciona bajo un esquema de canje. Fortaleza otorga visibilidad a la marca en sus escenarios deportivos, mientras que Rappi pone a disposición su infraestructura tecnológica, canales digitales y capacidad logística para acercar el club a los aficionados, habilitando además una sección especial en la aplicación para la compra y entrega rápida de mercancía oficial del equipo.

Además, la startup aprovechará el desarrollo de los partidos para promover campañas. Durante el transcurso de los encuentros se activarán cupones, promociones especiales y descuentos relámpago detonados por eventos específicos del juego, tales como goles anotados o victorias.

De ese modo, la compañía busca transformar la experiencia deportiva del hincha en una oportunidad directa de comercio electrónico. La estrategia se alinea con las dinámicas globales donde el deporte se disfruta desde el hogar y se gestiona a través del teléfono móvil. Según informes divulgados por la propia plataforma sobre el comportamiento del aficionado colombiano, el ecosistema digital se ha transformado en un componente indispensable para la cultura del fútbol en el país.

Que es Fortaleza

Fortaleza nació en 2007 como un proyecto amateur en los barrios de Bogotá denominado Centro de Entrenamiento Integral para el Fútbol (CEIF), el cual posteriormente se fusionó con Fortaleza FC para dar origen a la institución actual.

Aunque su sede administrativa y de entrenamiento se localiza en Cota (Cundinamarca), el equipo conserva un profundo arraigo en la capital del país. La estructura directiva y accionaria del club reúne a reconocidas figuras del deporte y el espectáculo. Su máximo accionista es el exfutbolista de Independiente Santa Fe y empresario deportivo Lucas Jaramillo del Corral.

A inicios de 2025, el cantante Carlos Vives y el exciclista Rigoberto Urán se vincularon como nuevos socios tras la invitación de Jaramillo. El grupo inversor lo completan Andrés López, Camilo Londoño, Pablo de los Reyes y la familia Barato, fundadores originales de la institución. Carlos Barato, quien ejerció durante años como director técnico y presidente, cedió la presidencia a comienzos de 2025 a Francisco “Pacho” Serrano, actual líder administrativo de la escuadra.

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