Las tragedias ambientales y sociales de la ruralidad colombiana, ¿algo nuevo?

Por: Fernando Ruiz R |

noviembre 19, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Estamos viendo las tragedias ambientales y sociales que ocurren en algunas áreas rurales de Colombia. En el Chocó, La Guajira y Santander, grandes inundaciones; además La Guajira puede sufrir el doble, pues cuando no es el invierno, es la sequía permanente. En el Plateado como ya lo he mencionado en otro comentario, se sufre la tragedia del dominio de los grupos criminales en su territorio, que ahora está siendo tratado de recuperar por el estado ¿Bueno y que tienen de común estas tragedias? Lo común de estas tragedias es el abandono crónico del Estado de estas comunidades. La forma de actuar del Estado en estos casos es la misma desde hace años, sea de los gobiernos de derecha de hace décadas o ahora del primer gobierno de izquierda. Ocurren las tragedias y en ese momento actúan, llevando algunas ayudas a las comunidades y en el mejor de los casos reconstruyendo la precaria infraestructura que tienen y ahí a esperar la próxima tragedia; no se solucionan de fondo los problemas, como los demás problemas que azotan nuestro país. Por supuesto que para cualquier gobierno de derecha, de izquierda o de centro es muy difícil solucionar en el corto plazo estos graves problemas de falta de infraestructura y servicios adecuados, pero es que ni siquiera se inicia la solución definitiva de los problemas, que tardará años en lograrse. En el Plateado es también la misma manera de proceder del Estado, se envían las fuerzas armadas a recuperar el territorio tomado por los grupos criminales, se logra y en algún tiempo las tropas se retiran, entonces los grupos criminales regresan seguir con sus negocios. Las acciones del Estado entonces deben ser completas, por una parte la recuperación del territorio por parte de las fuerzas armadas y el desarrollo social y económico del mismo, lo uno sin lo otro no funciona y es la “historia eterna” de Colombia.