Las tareas que De la Espriella le puso al vicepresidente José Manuel Restrepo

Estará detrás de la agenda económica del país, así como de liderar y sacar adelante las inversiones estratégicas y volver a Colombia un estado inteligente

José Manuel Restrepo llega a la Vicepresidencia con una agenda amplia que lo pone al frente de algunos de los principales retos económicos del Gobierno de Abelardo De la Espriella. El Decreto 1373, expedido el 9 de septiembre de 2026 por la Casa de Nariño, le asignó responsabilidades en transformación del Estado, energía, inversión, productividad, educación, competitividad y crecimiento económico.

Entre sus nuevas tareas están impulsar un Estado más moderno apoyado en inteligencia artificial y análisis de datos, promover la inversión estratégica y fortalecer la internacionalización de la economía colombiana. También deberá liderar iniciativas como Talento Colombia y las llamadas Semanas Milagro, con las que el Gobierno busca conectar al país con nuevas oportunidades de inversión y cadenas globales de valor.

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Diplomacia, economía e inteligencia artificial

Entre las tareas establecidas para José Manuel Restrepo se encuentran algunas del ámbito económico y otras en el diplomático. Sus responsabilidades, de acuerdo con el decreto expedido, también incluyen seguridad energética, competitividad, inversión, productividad educación y crecimiento económico.

El decreto señala que Restrepo deberá promocionar la unión entre las entidades del sector ejecutivo y otras ramas del poder público, entidades territoriales y organismos autónomos con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos de interés general para los ciudadanos, sin pasar por encima de las competencias de cada una de las entidades.

Además, el nuevo vicepresidente deberá organizar la estrategia de Talento Colombia, estrategia gubernamental para fortalecer el aspecto humano, con el objetivo de reducir la brecha entre la formación y las capacidades que requiere una economía que se basa en el conocimiento. La iniciativa incluye inteligencia artificial, tecnologías y la exportación de servicios.

Igualmente, el vicepresidente Restrepo deberá responder por la modernización y transformación de la nación, buscando crear un Estado inteligente donde no existan barreras. Con ese propósito, se usará como base la inteligencia artificial, análisis de datos y gestión con evidencias.

De ese modo, el nuevo gobierno busca generar cambios en las instituciones, para mejor la articulación y relación entre ellas. Además, Restrepo deberá encarrilar las acciones tendientes a impulsar los proyectos de generación de energía, hidrocarburos, energías renovables y minerales críticos.

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Otras funciones para un cargo cuestionado más de 3 décadas

La normativa también establece que el vicepresidente de la República tendrá la tarea de organizar, elaborar, facilitar, acelerar y hacer realidad las inversiones estratégicas de todas las iniciativas de interés para el Gobierno Nacional, las cuales estarían acompañadas de la internacionalización económica y la construcción de bancos de proyectos para llevar al país a tener nuevas oportunidades de inversión extranjera.

Las Semanas Milagro, estrategia del presidente De la Espriella para mover la economía, son reuniones que se realizarán en varias partes del planeta, que estarían encaminadas a promocionar la integración de Colombia en cadenas globales de valor para fortalecer las condiciones del crecimiento con el objetivo de atraer y concretar iniciativas estratégicas para el país.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Constitución las funciones del vicepresidente de la República también incluyen reemplazar al presidente en faltas temporales o absolutas. Además, debe cumplir encargos específicos definidos directamente como cumplir con algún cargo asignado por su jefe directo.

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