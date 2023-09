Las revelaciones de Aida Merlano que mandaron a la cárcel a Arturo Char, perseguido ahora por la Interpol

La ex senadora, detenida en Malambo, le contó a la Corte sobre los 12 mil millones que aportaron los hermanos Char de manera ilegal a su campaña del 2018

El 30 de junio del 2023 Arturo Char, ex senador de Cambio Radical, fue vinculado formalmente a una investigación penal por compra de votos. Ese día, en su indagatoria, Char guardó profundamente silencio. La Corte Suprema había tomado en cuenta la versión que dio Aida Merlano sobre estos hechos que ocurrieron entre el 2017 y el 2018 y por los que la ex senadora fue condenada a 15 años de cárcel. Esto era un coletazo de la llegada de Aida Merlano al país, después de que el gobierno Petro lograra un acuerdo con Nicolás Maduro para repatriar a la ex senadora.

El 10 de marzo del 2023, con cartera Louis Vuitton incluída, Aida Merlano llegaba en vuelo chárter al país. Fue recibida por funcionarios del INPEC. Fue tan mediático su llegada que incluso los mismos funcionarios no resistieron la tentación de tomarse fotos con ella. Desde su cinematográfico escape el 1 de octubre del 2019 en un consultorio odontológico del norte e Bogotá, el gobierno del entonces presidente Iván Duque solicitó al que él reconocía como mandatario de Venezuela Juan Guaidó la extradición de la ex senadora. Todo fue en vano. Sólo con el restablecimiento diplomático entre ambos países se pudo llevar a cabo la repatriación.

Desde entonces, ya sea en el Buen Pastor de Bogotá o al lugar donde está recluida después de su traslado, el 18 de junio del 2023, al batallón Vergara y Velasco de Malambo, Atlántico, Aida ha prendido el ventilador y la familia política más importante de ese departamento, los Char, están temblando.

¿Qué es lo que sabe Aida Merlano?

Antes de su repatriación Aida había hablado desde Venezuela contra los Char. En ese momento la ex congresista reconoció su voz en una conversación grabada con el empresario Julio Gerlein en la que discuten acerca de un aporte por $12.000 millones, pero dijo que toda esa suma no llegó a su campaña.

Fue una declaración que intentaba dejar por fuera de toda culpa a su expareja, cuarenta años mayor que ella. En cambio su declaración dejaba en el peor de los mundos a los hermanos Alex y Arturo Char. Sobre este último afirmó que era el gran beneficiario de estos aportes. Sobre su otro ex novio, Alejandro Char, afirmó que en algún momento le había entregado ella, personalmente, 500 millones de pesos. La Corte desde ese momento empezó a tomar nota.

Desde entonces la Corte Suprema empezó a tener entre ojos a Arturo Char. Ese ventilador despelucó por completo a quien fuera presidente del Senado.

Antes de que la Corte lo llamara a audiencia empacó maletas y se fue para Miami. Las indagatorias estaban para los días 24 y 25 de enero. En ese momento decidió cambiar de abogado y dejar a un lado al abogado de la familia, Darío Bazzani y contratar al penalista Juan David Riveros Barragán, socio de Sampedro Riveros Abogados, elegida como una de las mejores firmas en el último ranking de Leaders League.

La Corte suprema acaba de expedir una orden de captura con alcance internacional. En esta reza que: A juicio de la Sala Especial de Instrucción, las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad.

La determinación también obedece al comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa.

Arturo Char tiene nacionalidad norteamericana lo que, por lo pronto, deberá tramtirarse una orden de extradición para que responda ante la justicia colombiana.