Las restricciones de motos que tienen en caos a Bogotá ¿Está improvisando el alcalde Galán?

Sin parrillero y con vías cerradas, así funcionarán las polémicas restricciones de motos en Bogotá durante el fin de semana de Halloween

Bogotá se prepara para uno de los fines de semana más movidos del año. Mientras las calles se llenan de disfraces y celebraciones, la Alcaldía anunció nuevas restricciones de motos durante el puente de Halloween, del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre de 2025, con el fin de prevenir accidentes, riñas y alteraciones al orden público.

Según el decreto (Decreto Distrital 528 de 2025) emitido por la Secretaría de Movilidad, se prohíbe la circulación de motos con acompañante (parrillero) en todo el territorio urbano desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 23:59 del lunes 3 de noviembre de 2025. Adicionalmente, se restringe la circulación de todas las motocicletas (sin importar si tienen acompañante) entre las 20:00 h y las 05:00 h de cada día, en determinados corredores viales del distrito.

La medida aplica para los corredores que se han identificado como de mayor riesgo por concentración vial o eventos nocturnos. Los tramos específicos incluyen: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 (Avenida El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.

Las razones detrás de las restricciones de motos para este puente en Bogotá

La Alcaldía argumentó que estas rutas y horarios se seleccionaron porque “entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales cada año, y 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista”. Además: “En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 22:00 h y las 04:00 h”.

Esta medida, ha significado un fuerte disgusto en la ciudadanía. De hecho, hoy 30 de octubre se están viviendo diferentes protestas y manifestaciones en Bogotá. Cientos de motos se están movilizando en contra de las medidas tomadas pues muchos consideran que son improvisadas y que adicionalmente afectarán a muchos que hagan uso de este medio de transporte para sus labores diarias.

Habrá que ver si se llega a algún acuerdo que cambie esta situación y ponga en la mesa algunas restricciones menos duras para quienes se movilicen a diario usando este medio. Pues incluso, personas que hacen uso de otros medios de transporte como Transmilenio, se están viendo afectadas.

