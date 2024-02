Las redes sociales y sus hijas: las atenidas

Por: Mateo Duarte del Castillo |

febrero 14, 2024

No es difícil encontrarlas, pululan en Facebook y Twitter, son jóvenes, tienen caras y cuerpos agradables y sus publicaciones son tipo: ¿Quién para plan Hamburguesa? Obvio ustedes pagan y un emoji de guiño, hay unas más descaradas, suben foto frente a un espejo y el texto es aterrador: “Me llamo Sofía busco quien me ayude económicamente sin pedir nada a cambio únicamente amistad”, le sugerí que trabajara en los comentarios y me respondió: “No me gusta”.

Cualquiera obviamente se pregunta cosas ¿Y yo como por qué carajos voy a regalarle plata a una desconocida? ¿No les enseñaron en sus casas que las cosas cuestan?

Lo que creo es que tienen tan aburridos a sus padres viéndolas sin estudiar ni trabajar que les dicen: A ver Sara Valentina, si quieres pagarte tus tatuajes, tu vapeador, tu plan de datos y tu ropa mira a ver como haces, pero de nuestra parte se acabó, entonces como buenas ninis que son empiezan a pedir de todo en redes: salchipapas, regalos de todo tipo, transferencias, Sugar Daddys, hasta una caja de chicles cualquier cosa gratis es cariño, pero dejan muy claro que sin nada a cambio.

Y bueno cada uno se las rebusca como puede y si tiene veintitrés años cree que se va a morir en cien, entonces no piensa mucho a futuro, le queda toda la vida por delante para pedir cosas, pero en 30 años si no nos hemos achicharrado o ahogado por el cambio climático, a las atenidas ya con cincuenta y tantos encima sin ninguna otra habilidad más que pedir cosas gratis les quedará más difícil que les transfieran plata porque la gravedad hará lo suyo y halará hacia abajo senos, nalgas, y los tatuajes se les verán escurridos entonces ¿les tocará desnudarse por dinero? Seguro, siempre habrá clientes para cualquier edad de una mujer, además llegará una nueva generación de atenidas que pedirán gratis quien sabe que bien o servicio en esa época, sea de valor (yo creería que agua potable).

- “Hola soy Sofía y busco a alguien que me pueda compartir su ración de agua mensual sin pedir nada a cambio”.

-Claro linda, ¿cómo cuadramos?

Porque me faltaba un pedazo del cuento, la mitad del mundo vive de la otra mitad, es decir para las atenidas siempre hay un hombre que piensa que ahí puede haber algo un día no muy lejano y les dan lo que ellas piden, o si no ¿por qué hay cientos de perfiles de ese estilo? Tal vez se merecen el uno al otro y se vuelve un extraño gana-gana, la gente es rara.

Adenda: La empresa Claro saca una publicidad de la “casa inteligente” donde uno puede desde el celular apagar la luz y cerrar las cortinas, si el usuario tiene serios problemas de movilidad o tiene más de ochenta años pues buenísimo, pero mientras yo me pueda erguir en mis dos pies e ir y apagar un berraco bombillo y cerrar las cortinas de paso, ¿para qué voy a necesitar de la casa inteligente? Tecnología para perezosos.