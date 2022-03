Las razones por las que los colombianos se mamaron de Rappi

Rappi se instaló en el país como la precursora de los servicios de delivery (domicilios) por aplicación en Colombia. No solo se limita a comidas, sino que uno puede comprar hoy en día mercado, productos de mascotas, medicamentos y hasta computadores por la app.

Fundada en 2015 por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, se expandió con los años a países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay para convertirse en una de las principales apps de domicilio en Latinoamérica. Sin embargo, muchos ya están cansados de los abusos en precios de Rappi, ya que se inventan cobros como "tarifas de servicio", suben el precio del domicilio por lluvia y automáticamente ponen propina que si los usuarios no se dan cuenta se las cobran.

Todo esto sumado al costo del domicilio hacen que pagar la suscripción de Rappi Prime sea un mal negocio para los colombianos. Por una suscripción mensual de $15.000 tienen el "beneficio" de no pagar el costo de envío, pero todo ese beneficio se pierde cuando salen todos esos cobros adicionales. Las quejas están a la orden del día y cada día las redes se llenan de quejas al servicio. La gente ahora ve con buenos ojos otras opciones como iFood, JOKR, Robin Food, Wabi y DiDi Food, entre otras varias opciones.

Alguien me explica por qué @RappiColombia se inventó ahora una "tarifa de servicio" que se debe pagar además del costo del domicilio y la propina, incluso si se paga Rappi Prime? Me parece un doble cobro por el mismo servicio y una estafa al consumidor @sicsuper pic.twitter.com/Zo5OOCoBFd

Segundo paquete que envió por Rappi y me lo roban! Me aparece que ya lo entregaron y bajo a la portería y no hay nada! pic.twitter.com/QeiTUvYSa9

— Viviana Ramirez (@caroramirezcar) February 24, 2022