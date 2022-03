La Miss Ucrania soldado, otra de las mentiras que llegan de la guerra

.Publicidad.

Anastasiia Lenna, la modelo ucraniana tuvo que utilizar sus redes sociales para emitir un comunicado aclarando la situación. Mientras muchos medios y personas difundían imágenes de la joven supuestamente en la guerra de Rusia y Ucrania, se trató al final de fotos de ella jugando airsoft, no tomando las armas del ejército como muchos pensaban.

En su comunicado afirmó que no es militar, no se ha unido a la guerra y lleva practicando tal deporte varios años. “Debido a la situación actual quiero hablar! No soy militar, solo una mujer, solo una humana normal. Solo una persona, como todas las personas de mi país. También soy jugador de airsoft desde hace años. Puedes buscar en Google lo que significa #airsoft . Todas las fotos en mi perfil para inspirar a la gente" indicó la mujer.

