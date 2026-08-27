Las pruebas que llevó Fico Gutiérrez a Washington para denunciar al exalcalde Daniel Quintero por tres graves casos

El alcalde de Medellín busca que el cuestionado Quintero responda por presunto lavado de activos en Afinia, EPM y Canacol, donde además pudo haber corrupción

Cuando aún se movía en los círculos del litigio penal, el abogado Abelardo De la Espriella se dirigió al entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero para exigirle que explicara públicamente si era verdad o no que Afinia, filial de EPM, había quedado convertida en una “franquicia” que se vendía al mejor postor.

El litigante de esa época, agosto de 2021, manejaba información según la llegada del excontralor delegado y exconcejal de Bogotá Javier Lastra Foscualdo a la gerencia Afinia había sido producto de una negociación oculta en la que participaron funcionarios de la administración municipal y empresarios y lobistas venezolanos.

Esa información la compartía también el exauditor general de la República Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, quien no salía de su asombro al ver cómo el alcalde Quintero rompía la cultura administrativa de independencia de la empresa e impartía ordenes de movimientos de las nóminas a través de María Camila Villamizar, su secretaria privada.

De manera previsiva Rendón guardó los mensajes de chat a través de los cuales eran transmitidas Instrucciones que, en general, hubieran requerido de un estudio más reposado y cuidadoso.

Lastra llegó para reemplazar a Blanca Liliana Ruiz, una de las más destacadas profesionales de EPM, del cargo de gerente de la filial proveedora de energía en la costa.

Tres años más tarde, el nuevo alcalde de Medellín Federico Gutiérrez rearmó el rompecabezas del caso y penalmente a su antecesor por varios manejos administrativos y financieros, según él delictuosos, y lo acusó de haber “vendido” el cargo de gerente de Afinia en US$8 millones.

Fico Gutiérrez confirmó que, de acuerdo con lo que le sugerían evidencias en su poder, en esa operación habrían intervenido personajes de pobre reputación en el mercado de la energía eléctrica, sino también intermediarios venezolanos cuyos nombres solo los conocerían De la Espriella, él y las autoridades de Estados Unidos.

El alcalde no ha dejado morir el tema. Él mismo confirmó que acudió ante autoridades judiciales en Washington para denunciar que Quintero y personas cercanas a su círculo de confianza estarían incursos en delitos transnacionales al mover por territorio de Panamás y Estados Unidos dineros productos de manejos corruptos.

El dinero objeto de un presunto blanqueo será el fruto contaminado de la operación de Afinia y también de un controversial contrato firmado en tiempos de Quintero entre EPM y Canacol para el suministro de gas y para la construcción de un gasoducto cuyo costo estaba tasado en $5 billones.

De acuerdo con las denuncias de Gutiérrez alrededor del contrato con Canacol habrían sido pagadas subrepticiamente comisiones o coimas por 50 millones de dólares.

Si prosperan sus denuncias, Daniel Quintero y su hermano Miguel, relacionado con la misma trama, lo mismo que los enigmáticos venezolanos, estarían en serios problemas que les acarrearían riegos mayores como la extradición, según los cálculos hechos por el propio Gutiérrez.

Los intereses son grandes porque Afinia, filial de EPM, se convirtió por aquellos días en un botín político cuando entró a manejar la mitad del mercado que quedó abierto tras el retiro de Electricaribe como proveedor de energía de los departamentos de la costa atlántica.

Lastra y Henry Jair García González, uno de sus asesores, también podrían quedar salpicados por los testimonios en su contra sobre su posible participación en los pagos de las coimas. Lo mismo podría pasar con el vicepresidente de EPM de entonces Alejandro Gallego, pareja de Liliana Ramírez, prima de Quintero. Él les habría cambiado el curso a las auditorías dispuestas.

Quintero ha afrontado otros líos con la justicia colombiana y ha sido imputado, en otro caso, por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Quintero asegura que todo obedece a “maniobras calumniosas e injuriosos” de Fico Gutiérrez.

El desafío de la visa

Daniel Quintero les ha picado pleito por cuenta propia a las autoridades de Estados Unidos. Lo Hizo Por primera vez cuando, todavía en ejercicio del cargo de presidente, Petro fue despojado de su visa de ingreso a ese país e incluido en la lista Clinton.

En ese momento el exalcalde publicó en su cuenta de X: “Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara sus armas para matar a los niños de Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse con la mía”.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, acusó recibo del mensaje y le respondió: “Estamos listos”, con lo que insinuaba que estaba listo a responder al desafío del aliado de Petro.

Esta vez la intención de Fico Gutiérrez es que el asunto vaya más allá del cruce de mensajes destemplados.

Anuncios.

Anuncios..