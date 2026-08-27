Un millonario pleito por fraude persigue en Nueva York al empresario y excandidato Santiago Botero

Dos empresas extranjeras demandaron en EE.UU por US $ 150 millones al millonario paisa que quiso llegar a la Casa de Nariño, por la venta de Finsocial

El empresario antioqueño Santiago Botero, conocido como “Balín”, pasó de competir con Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales a enfrentar una millonaria demanda civil en Nueva York por un presunto fraude relacionado con la venta de la fintech Finsocial.

La acción judicial, cuyo monto se acerca a los 150 millones de dólares, fue promovida por Christofferson Robb & Company (CRC) y General Investments (Cayman) Limited, compañías que ahora se convierten en los principales rivales de Botero en los estrados judiciales.

CRC, firma fundada en 2002 por Johan Christofferson y Richard Robb, adquirió en 2021 el 100 % de Finsocial por cerca de 36 millones de dólares. En la operación, realizada en julio de ese año, Botero y otros empresarios aparecieron como accionistas vendedores.

El conflicto surgió después de la transacción. Según la posición de CRC, la información entregada durante el proceso de venta habría sido inadecuada y engañosa. Por ese motivo, la compañía decidió acudir a la justicia de Nueva York y reclamar una millonaria compensación. General Investments (Cayman) Limited también hace parte de la disputa y, de acuerdo con sus abogados, sostiene que Botero debe responder por hechos relacionados con la operación.

El caso pone nuevamente bajo la lupa al empresario antioqueño, ingeniero agrónomo, inversionista y fundador de más de 35 compañías tecnológicas, entre ellas Finsocial. Botero había construido buena parte de su perfil público alrededor del emprendimiento y los negocios, antes de dar un giro hacia la política.

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A mediados de 2024, entró en la carrera por la Presidencia de Colombia de 2026. Su campaña estuvo marcada por un discurso de independencia, fe y lucha contra la corrupción. Botero contó que, después de visitar La Virgen de Fátima en Portugal, recibió en un sueño lo que interpretó como un mensaje para lanzarse a la política y “salvar a Colombia”.

Con el lema “Balín a la corrupción y platica para los colombianos”, su movimiento, “Rompe el Sistema”, buscó diferenciarse de la política tradicional. Entre sus propuestas estuvo redirigir 63 billones de pesos que, según sus planteamientos, se perdían por corrupción hacia emprendimientos y ayudas económicas para los colombianos.

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Su apuesta presidencial, sin embargo, no prosperó. Ahora, el empresario que se presentó como una figura independiente y ajena a la politiquería tradicional debe concentrar su atención en un escenario distinto: una disputa empresarial y judicial en Nueva York, frente a dos compañías que reclaman una indemnización cercana a los US$150 millones.

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