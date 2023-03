'Las poderosas', la nueva serie de televisión sobre feminismo

Por: Pedro Nel Borja |

marzo 12, 2023

“Desde hace 14 años soy feminista y activista por los derechos humanos. Cuando empecé me daban nervios de ser encasillada en los estereotipos que tienen las mujeres que hablan estos temas: machorras, lesbianas, solteronas, bigotonas y mamás de gatos. Era como un miedo a que rechazaran los cambios que yo proponía. Ahora dicto talleres y conferencias, todo porque las mismas mujeres me han ayudado a que ese liderazgo sea fuerte. No sé cuántas veces me han dicho ‘feminazi’, que a los hombres también los matan o que mi trabajo no sirve para nada. Pero aquí estamos y seguiremos por las que vienen y lo haremos juntas”, señala Ángela Falla, abogada y escritora de la localidad de Teusaquillo.

Justamente para explicar de forma clara, ágil y sencilla los conceptos relacionados con el feminismo -como sororidad, hetepatriarcado, hipersexualización, o empoderamiento, machismo o feminicidio, entre otros-, que muchas veces son utilizados sin que realmente se entienda de lo que se está hablando, llega la serie ‘Las poderosas’ a las pantallas de Capital Sistema de Comunicación Pública.

Según Camilo Pérez, director de esta producción, realizada para Capital por la unión temporal Contracamello, el objetivo es “incentivar acciones de transformación hacia una sociedad igualitaria para que las mujeres puedan vivir sin miedos, libre de violencia machista, con las mismas oportunidades, derechos y corresponsabilidades. La serie pone en evidencia que la violencia y la discriminación es real porque en ocasiones las personas que están en contra de estas luchas, señalan que es una exageración o que son casos aislados, cuando realmente las mujeres enfrentan estas situaciones todos los días. Es una invitación a reflexionar sobre los comportamientos propios y las diversas formas de discriminación para lograr cambios no solo son en beneficio de las mujeres sino de toda la sociedad”.

En los 13 capítulos de Las poderosas se presentan historias reales con las cuales se espera transformar las situaciones de opresión que viven las mujeres en Bogotá y aportar una mirada reflexiva sobre los conceptos sexistas y estereotipos de género para cerrar la brecha de discriminación y plantear escenarios que equiparen la mirada femenina y masculina de un mundo más justo.

De esta forma, la idea es ayudar a evitar incomodidades como las que ha vivido Fidelina Hurtado, sabedora ancestral de la localidad de Usaquén, quien ha sido discriminada por su labor. “A los 6 años me interesó la partería porque mi mamá y mi abuela lo eran. Me realicé como partera a los 22 años, cuando tuve a mi segunda hija. Yo misma la traje al mundo porque nadie pudo ayudarme. Algunos dicen que este trabajo es brujería pero no es así, somos mujeres útiles en los campos y en ciudades. Yo he atendido más de 85 partos y ha sido una felicidad muy grande”, indicó.

La audiencia también tendrá la oportunidad de complementar la información de los diferentes temas tratados por medio de las conversaciones entre la literata y actriz Sofía Arrieta y el periodista y escritor Nicolás Samper, quienes expondrán sus puntos de vista, compartirán sus experiencias personales, y hablarán con expertas invitadas sobre las historias de las mujeres que han sentido la vulneración de sus derechos.

Las poderosas incluye breves segmentos donde se hace alusión a hechos históricos, por ejemplo, ¿cuándo se estableció el derecho al voto para las mujeres? ¿Quién fue la primera mujer en conducir un articulado de Transmilenio? o ¿Qué se conmemora el 25 de noviembre?. El cierre de cada capítulo es un llamado a la acción a través de banderas rojas y verdes con el cual la audiencia podrá evaluar si sus comportamientos están ayudando a superar las brechas entre hombres y mujeres. Finalmente está la ‘Feminopedia’, una colección de piezas animadas que define y ejemplifica los términos más comunes alrededor de los feminismos, la cual estará disponible en redes sociales y en el especial web de la serie.

El lanzamiento de Las poderosas se realizará el miércoles 8 de marzo. Se podrá ver por Canal Capital de lunes a viernes a las 6:30 p.m. y 9:00 p.m. Esta serie ya fue seleccionada entre más de 180 propuestas de 29 países para representar en mayo de 2023 a Colombia en el INPUT, la muestra más grande de la televisión pública a nivel internacional, que cada año elige lo mejor de las tendencias, temáticas y narrativas de la televisión en el mundo. Durante el evento compartirá programación con producciones de España, Alemania, Japón, Suecia, Taiwán, Bélgica, Singapur, Corea del Sur, Finlandia, Dinamarca, Chile, Sri Lanka, India y los Países Bajos.

Capital se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo todas las pantallas y plataformas de Capital Sistema de Comunicación Pública volcarán sus contenidos hacia la importancia de reconocer los derechos de las mujeres. Con documentales, animaciones, dramatizados y especiales digitales, se busca seguir reconociendo el trabajo que realizan, desde diferentes planos, al interior de la sociedad, pero también poner de precedente los problemas que las aquejan.

A lo largo del día el público podrá ver episodios de Cuidadanos, Animalxs, Pisando fuerte y Médulas, sanando de raíz, relacionados con ciudadanía sexual, discriminación, violencia, inequidad de género e identidad y autoestima en las adolescentes. A las 7:00 p.m. se emitirán dos capítulos de Rosa al amanecer, serie de ficción basada en la vida de Rosa Elvira Cely; y las 8:00 p.m. algunos de los debates de Mesa Capital, dirigidos por la periodista e investigadora Carol Ann Figueroa, sobre el empoderamiento de las niñas y las relaciones de género en el espacio público.

Así comenzará en marzo la programación especial de contenidos dedicados a la equidad de género bajo el concepto “El poder de la equidad”. La programación completa se podrá consultar a través de las redes sociales de Capital @CanalCapital en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.