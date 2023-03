¿Oportunidad o desespero por el rating? Caracol TV va a emitir Rebelde, una novela de hace 20 años

.Publicidad.

El éxito en ventas del concierto para asistir a ver a RBD (Rebelde) en Colombia parece que llegó a los oídos del Canal Caracol quienes, nuevamente, vuelven a reencauchar un programa que se emitió por primera vez hace cerca de 20 años para ponerlo en su parrilla en horas de la tarde.

La telenovela "Rebelde" se convirtió en un éxito en Latinoamérica y en otros países alrededor del mundo cuando se emitió por primera vez en 2004. La serie sigue las vidas de un grupo de estudiantes que asisten a una prestigiosa escuela preparatoria en Ciudad de México. Los protagonistas son seis estudiantes: Mía, Roberta, Lupita, Diego, Giovanni y Miguel, quienes pertenecen a diferentes clases sociales y tienen personalidades muy distintas, pero comparten un espíritu rebelde y una pasión por la música.

-Publicidad.-

La historia comienza cuando los seis estudiantes son admitidos en el Elite Way School, una escuela exclusiva para jóvenes de la alta sociedad. Allí, se encuentran con el rígido sistema educativo y las expectativas de sus padres, que los obligan a seguir un camino que no necesariamente quieren. Sin embargo, los protagonistas no tardan en formar un grupo de amigos y unirse para enfrentar los desafíos que se les presentan.

A lo largo de los episodios, la trama se centra en los conflictos personales de cada uno de los personajes, así como en sus relaciones amorosas y en su pasión por la música. Además, hay otros personajes secundarios que complementan la historia, como los padres de los estudiantes, los profesores de la escuela y otros jóvenes que se relacionan con los protagonistas.

Publicidad.

Uno de los aspectos más destacados de "Rebelde" fue su música. La serie contó con una banda sonora que incluía canciones originales interpretadas por los actores, lo que llevó a la creación de la banda musical RBD, integrada por los mismos actores de la serie. RBD se convirtió en un fenómeno musical a nivel mundial, con millones de discos vendidos y conciertos multitudinarios en diferentes países.

El 3, 4 y 5 de noviembre serán los conciertos de la banda RBD que vio cómo su boletería se agotó a las pocas horas de salir a la venta en el país. De seguro Caracol TV quiere aprovechar esta oportunidad para agarrar uno que otro televidente que no se haya visto la novela o que quiera repetirla.

Vea también: