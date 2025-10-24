Las pequeñas farmacias le siguen dando la pelea a las grandes cadenas extranjeras como Cruz Verde y Farmatodo

Reunidos en Coopidrogas logran ofrecer buenos precios y expandirse, acaban de inaugurar un centro de distribución en Galapa para surtir la Costa Atlántica

Son 9.200 droguerías las que reúne Coopidrogas -Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas-, convertida en la red de farmacias más grande de Colombia capaz de competirle a la cadena mexicana Cruz Verde y la venezolana Farmatodo. Muchas de esas pequeñas droguerías de barrio sobrevivieron a la avanzada de Cruz Verde, cuando adquirieron muchos puntos de venta y locales de barrio para consolidar su red, la mexicana es propiedad de la familia Garza Lagüera y cuya tercera generación en cabeza de Antonio Fernández Garza-Lagüera ha asumido el liderazgo.

Compiten por el volumen que manejan y de allí la importancia de contar con centros de distribución en las distintas regiones como el que acaban de inaugurar en Galapa, Atlántico, para surtir la Costa Atlántica. Con una inversión superior a los $108 mil millones, el objetivo de este complejo logístico es optimizar el abastecimiento farmacéutico en el norte del país, beneficiando directamente a 750 asociados y más de 1.000 droguerías afiliadas.

El nuevo Centro de Distribución con 13.526 mt2 construidos, integra innovación tecnológica, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. En su cubierta y en el parqueadero del edificio administrativo se están instalando 920 paneles solares para cubrir con 480 kilovatios (kW), el 80% del consumo diurno. El plan es despachar 1.200 pedidos diarios, duplicando la capacidad del anterior, preparado para atender 193 municipios de ocho departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Esta inversión es parte de la estrategia de expansión de Coopidrogas, que ha invertido medio billón de pesos en los últimos 23 años en desarrollos tecnológicos, infraestructura, software, hardware, compra de terrenos y adecuación de sus centros de distribución. Anteriormente, en marzo de 2023, la cooperativa invirtió $74.978 millones para inaugurar una sede propia en el Parque Industrial La Magdalena, en Palmira (Valle), a solo 1,5 km del aeropuerto Bonilla Aragón, con el fin de agilizar los procesos de entrega en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

Fundada hace más de 56 años en Bogotá, Coopidrogas, que cerró el 31 de diciembre de 2024 con 6.144 asociados propietarios de cerca de 9.200 droguerías afiliadas, luego de que el año pasado vinculara 1.193 nuevas farmacias, reforzando la cobertura geográfica y liderando la expansión en la región central.

La Cooperativa ha logrado hacer frente a la dura competencia con un contundente crecimiento el año pasado, reportando ventas por $3.975 miles de millones en 2024, de los cuales $235.237 millones correspondieron a productos de marcas propias.

La cooperativa afilia tanto farmacias independientes de barrio como cadenas como Pharmacenter y Farmaunión y ofrece otros servicios a través de organizaciones como Corpidroguistas, Coopicrédito, Fundecopi y Scalando; para ventas por internet cuenta con Farmaexpress; y desde finales 2004 fundó Icom (Industria Colombiana de Medicamentos), su marca propia de productos de venta libre ubicada en Cartagena.

Le podría interesar: Doctor Simi, otra droguería mexicana que entra a la pelea por el negocio de los medicamentos

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.