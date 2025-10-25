El abogado gringo antiuribista que defenderá a Petro tras su inclusión en la Lista Clinton

Dan Kovalit fue contratado por la Presidencia desde los primeros trinos de Trump, defiende sindicatos y buscó que se investigara por paramilitarismo a Uribe

Una de las primeras ocasiones que el nombre del abogado estadounidense Dan Kovalik fue mencionado en Colombia se presentó en 2007. El abogado, experto en derechos humanos y relaciones laborales, le pidió al gobierno de su país que investigara una presunta infiltración del paramilitarismo en la campaña que llevó al poder a Álvaro Uribe Vélez.

Kovalik representaba ya al poderoso sindicato del acero (United Steelworkers (USW) y desplegaba una campaña de carácter ideológico contra regímenes según él extremistas y permeados por organizaciones ilegales.

Más allá de un ruido mediático transitorio el asunto no pasó a mayores, aunque al abogado le valió un reconocimiento entre sectores llamados progresistas y también en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Su nombre vuelve a la escena pública colombiana con el anuncio hecho con el presidente Gustavo Petro en el sentido de que Kovalik será su abogado en Estados Unidos, ahora que el gobierno de ese país acaba de incluirlo a él, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolas Petro en el registro OFAC, más conocido con el nombre de la Lista Clinton.

La asesoría jurídica comenzó a ser buscada por Petro desde el momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo llamó “matón” y “líder del narcotráfico".

Para el presidente colombiano el asunto no es de carácter penal sino político e ideológico y representa un ataque de la derecha contra derechos fundamentales. Por eso buscó los servicios de Kovalik, especializado también en la atención de casos de perseguidos políticos.

Su hoja de vida lo define como un jurista especializado en derechos humanos internacionales y derecho laboral. Tiene más de dos décadas de experiencia como asesor legal del sindicato United Steelworkers (USW), para el que trabaja hace ya veinte años.

Se desempeña también como profesor adjunto en la Universidad de Pittsburgh, donde dicta clases sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sus libros reflejan sus inclinaciones políticas e ideológicas. "The Plot to Overthrow Venezuela", "The Plot to Scapegoat Russia" y "Nicaragua: A History of US Intervention & Resistance", son algunos de sus títulos más conocidos.

“Combina la práctica jurídica con un fuerte compromiso social y una visión crítica del papel de Estados Unidos en la política global”, destaca su currículo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, incluido también en la Lista Clinton -reservada a personas con vínculos con organizaciones ilegales- no anunció de inmediato si se hará asesorar jurídicamente. Solo se limitó a escribir en su cuenta de X: “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos hizo el anuncio en estos términos: “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia ha explotado a la tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando estadounidenses. El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”.

El abogado Kovalik no ha hecho todavía anuncios sobre la manera como enfocará su estrategia de defensa a Petro y a su familia.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.