Sarmiento Angulo y los españoles de Aena perdieron el manejo del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali

Con el fin de la concesión de Aerocali sobre la administración del aeropuerto Alfonso Bonilla de Aragón, que le sirve a Cali y al Valle del Cauca como terminal aéreo, dos grupos abandonan la administración del lugar. Los dos mencionados son Corficolombiana y la empresa española Aena. La primera es parte de las propiedades de Sarmiento Angulo y la segunda pertenece a la sociedad estatal Enaire, donde el principal accionario es el gobierno de España.

Durante el tiempo de Aerocali al mando del Alfonso Bonilla tenía como gerente general a Ricardo Lenis. Cuando se acabe la prorroga el próximo 31 de agosto, la entidad pública encargada para remplazar Aerocali es la Aerocivil, que tiene al mando a general (r) José Henry Pinto, quien fue uno de los primeros altos mandos del Ejército en unirse a la campaña presidencial de Gustavo Petro del año 2022. Mientras se lanza y adjudica una nueva licitación para el control del aeropuerto la organización de gobierno deberá responder por tráfico nacional e internacional que llega al Alfonso Bonilla; no obstante, existen dudas sobre si está en la capacidad de lograr la tarea.

Sobre la nueva licitación, que se ha venido posponiendo, se conoce el interés de Aerocali. En su propuesta los españoles plantearían invertir cerca de 500 millones de euros, sin olvidar el aporte de Sarmiento Angulo. Por su parte la Aerocivil planea dejar un presupuesto de 90 mil millones de pesos para garantizar el funcionamiento la terminal aérea, en el caso de operar el lugar por 11 meses. No es la única previsión, por ahora, la entidad dejo asignado cerca de 60 mil millones de pesos, para operar sin mayores inconvenientes.

