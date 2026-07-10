Las peleas de la afro María Roa por los derechos de las empleadas domésticas que llegan a Netflix y Caracol

Desplazada por la violencia, líder sindical y graduada como trabajadora social, así es la mujer que inspiró ‘María, la Caprichosa’

Antes de que una multitud escuchara a Pérxides María Roa Borja hablar de derechos laborales o que las cámaras recrearan su vida para una serie de televisión, hubo una niña que corría entre cultivos de banano en Apartadó.

Se montaba en las "garruchas" que cruzaban las fincas, recorría los caminos sobre un burro preparado por su padre y jugaba hasta entrada la noche sin imaginar que, años después, esas mismas imágenes serían reconstruidas por un equipo de producción para abrir los primeros capítulos de María, la Caprichosa.

Detrás de cada escena hay un episodio vivido por la lideresa sindical cuya historia inspiró la nueva producción de Caracol Televisión y Netflix.

La serie, estrenada por Netflix el 5 de enero de 2026 y próxima a emitirse por Caracol Televisión, está basada en el libro Soñar lo imposible, escrito por la exministra de Cultura Paula Moreno.

Durante 64 capítulos, la producción sigue el recorrido de una mujer afrocolombiana que pasó del servicio doméstico a convertirse en una de las principales defensoras de los derechos de las trabajadoras del hogar en Colombia.

El homenaje audiovisual coincide con otro momento decisivo para Roa. Se graduó recientemente como Trabajadora Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, un logro que llega después de décadas dedicadas al liderazgo comunitario y sindical.

La resiliencia de una víctima del conflicto armado en Colombia

Las primeras escenas de la producción muestran la tranquilidad de la infancia antes de que todo cambiara. Ese retrato tiene un origen real. María nació en Apartadó, donde vivió con su familia en una finca bananera hasta que la violencia golpeó su hogar.

El asesinato de una de sus hermanas durante el conflicto armado obligó a la familia a abandonar la región. A los 18 años, emprendió el camino hacia Medellín como víctima de desplazamiento.

La serie recrea ese viaje con una maleta y un futuro incierto. En la vida real, aquel traslado ocurrió en 1996, cuando comenzó una nueva etapa marcada por el trabajo doméstico y el liderazgo comunitario. Mientras en pantalla la protagonista aprende a desenvolverse en una ciudad desconocida, María iniciaba un camino que años después la llevaría a convertirse en referente nacional.

De las casas donde trabajó al Congreso

Otra de las secuencias centrales muestra a varias trabajadoras reunidas alrededor de una mesa compartiendo experiencias. Esa escena tiene su paralelo en la historia de Pérxides. En 2013, cofundó la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD) y se convirtió en su primera presidenta, después de que Colombia suscribiera en 2012 el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde ese espacio, comenzó a impulsar cambios para un sector integrado por cientos de miles de mujeres. Su trabajo acompañó la aprobación de la Ley 1788 de 2016, que reconoció el derecho a la prima de servicios para las trabajadoras domésticas. Hoy continúa promoviendo la formalización laboral de más de 700 mil trabajadoras del hogar mediante contratos escritos, afiliación a seguridad social y mejores condiciones laborales.

La producción también recrea reuniones, talleres y encuentros sindicales inspirados en ese proceso organizativo. Muchas de las conversaciones que aparecen en la serie nacen de hechos reales que María vivió durante años de liderazgo, cuando recorría distintas regiones hablando sobre derechos laborales y organización colectiva.

En contexto: María Roa y su lucha por las empleadas domésticas que la volvió una héroe de Netflix

Una historia escrita entre videollamadas y sets de grabación

El origen de la serie comenzó lejos de un estudio de televisión. Durante una reunión en la Universidad EAFIT, Paula Moreno le propuso escribir su historia. María aceptó con una condición: que el libro también la ayudara a cumplir el sueño de tener una casa propia.

A partir de entonces, iniciaron un trabajo de escritura que continuó durante la pandemia mediante videollamadas, revisando capítulos, corrigiendo recuerdos y reconstruyendo episodios de su vida.

Con el tiempo, ese manuscrito llegó a Caracol Televisión. La producción se convirtió en una de las apuestas más ambiciosas del canal, con 106 días de rodaje, grabaciones en formato 4K UHDTV con sonido Dolby Atmos y escenarios distribuidos por La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, Usaquén, San Cristóbal, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Puente Aranda y Chapinero.

Aunque buena parte de la historia ocurre en Apartadó y Medellín, muchas de esas calles fueron recreadas en Bogotá. La producción reconstruyó las décadas de 1980, 1990 y 2000, cuidando el vestuario, la utilería y la ambientación para acercarse a cada etapa de la vida de la lideresa.

Las escenas que aún le cuesta volver a mirar

No todos los capítulos resultaron fáciles para su protagonista. Hay escenas que muestran las agresiones sufridas durante una relación marcada por la violencia intrafamiliar.

Según ha contado la propia María, tuvo que dejar de ver la serie, cuando apareció una secuencia en la que su personaje queda tendido en el piso tras una agresión, porque revivía episodios que creía haber superado.

En contraste, también reconoce momentos que le devolvieron los recuerdos más felices: las noches de juegos en Apartadó, los recorridos por la finca bananera junto a su padre y las frases que él repetía para animarla. De allí nació el lema que da nombre a la producción. "Meterle capricho" era la manera en que su padre le enseñaba a enfrentar las dificultades, una expresión que terminó convirtiéndose en el sello de su historia.

Hoy, el dicho "capricho" se refleja en el desenlace de la vida real. Mientras la ficción muestra el nacimiento de una lideresa sindical interpretada magistralmente por Marggy Selene Valdiris (de niña), Paola González (de 18 años) y Karent Hinestroza (de adulta), fuera de cámaras Pérxides María Roa sigue sumando logros.

A su reciente graduación como trabajadora social se suma un nuevo objetivo: realizar una maestría y continuar formando a quienes algún día serán empleadores, para que las escenas de discriminación y precariedad que aparecen en la serie permanezcan únicamente como parte de una historia del pasado.

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