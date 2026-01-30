- María Roa y su lucha por las empleadas domésticas que la volvió una héroe de Netflix

La violencia la sacó de Urabá, el trabajo doméstico la explotó y se convirtió en referente de derechos laborales, hoy su historia se cuenta en TV y plataformas

Desde la década de los setenta, los urabeños se acostumbraron al sonido de las balas y a convivir con una guerra que, aunque no les pertenecía, terminó marcándolos para siempre. Entre agosto y septiembre de 1995, esta región vivió uno de sus periodos más oscuros: 66 personas fueron asesinadas en una seguidilla de masacres ocurridas en Turbo, Carepa, Chigorodó y Apartadó. Fue esa violencia la que le arrebató una hermana a María Roa y la obligó, junto a su familia, a abandonar el pueblo en el que creció.

Con apenas 18 años llegó a Medellín y se asentó en el sector Esfuerzos de Paz, en el barrio Villatina, una zona que durante años se convirtió en refugio de personas desplazadas por el conflicto armado. El primer reto para María fue aprender a moverse en la ciudad: pasar del ritmo de su pueblo natal a la dinámica de una urbe no fue sencillo. Sin embargo, en medio de ese proceso de adaptación, comenzó a convertirse en líder de otras personas que, como ella, cargaban con el desarraigo y el dolor de la violencia.

Gracias a su acompañamiento, muchas familias lograron acceder a programas estatales dirigidos a víctimas del conflicto. Mientras cumplía ese rol comunitario, la joven nacida en Apartadó tuvo que buscar cómo sobrevivir en una Medellín que crecía a pasos acelerados. La opción más viable fue el trabajo doméstico. Sin saberlo, ese camino terminaría convirtiéndola en una de las principales voces en la lucha por los derechos de las empleadas domésticas en Colombia.

De empleada doméstica a representante del gremio, así lo logró María Roa

Pese al apoyo de su padre para estudiar, la vida la condujo a su primer empleo como trabajadora doméstica. Pasó por tantas casas que hoy ya no recuerda cuántas fueron. Lo que sí permanece intacto en su memoria es el trato y las condiciones precarias en las que debía trabajar. En muchos casos iniciaba su jornada a las cuatro de la mañana y terminaba cerca de las once de la noche.

A veces solo tenía medio día libre los sábados y algunos domingos para descansar o compartir con sus hijos. En algunos hogares el trato era cordial, pero en otros era tratada como una “esclava”. Lo más duro, recuerda, era no contar con ninguna herramienta jurídica para reclamar. Sus funciones nunca estaban delimitadas: debía lavar, planchar, cocinar, hacer aseo, cuidar niños y mascotas, y cumplir cualquier tarea que le asignaran. Todo esto por menos de 300 mil pesos mensuales.

Ese salario, además, ni siquiera alcanzaba el mínimo legal de la época, que era de 382.000 pesos. Pero el golpe más fuerte llegó cuando descubrió que durante todos los años que trabajó como empleada doméstica no le habían pagado ni una sola prestación social. Una práctica común en Medellín y en gran parte del país, donde el trabajo doméstico ni siquiera era reconocido plenamente como empleo formal.

De izquierda a derecha, Claribed Palacio, secretaria Utrasd; María Roa presidenta; Flora Inés Perea, vicepresidenta.

Así pasaron los días, los meses y los años, hasta que en 2005 decidió renunciar con la esperanza de encontrar algo mejor. Para entonces ya era madre de dos hijos y quería recuperar el tiempo perdido con ellos, luego de haber tenido que dejarlos al cuidado de terceros. Continuó trabajando de manera esporádica hasta 2009, mientras asumía un rol de liderazgo en el Parque San Antonio, dentro de la comunidad afrodescendiente de Medellín.

Nace el sindicato Utrasd de la mano de María Roa

Los encuentros constantes en ese parque empezaron a dar frutos. Un grupo de mujeres, junto a María, decidió organizarse para defender sus derechos. Así nació en 2013 el sindicato Utrasd (Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico), que inicialmente contó con el respaldo de Carabantú (Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural) y luego con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Fundación Bien Humano, a través del proyecto Hablemos de Empleadas Domésticas.

|Le puede interesar La empresa colombiana a la que le apostó Petro para hacer el nuevo video que venderá a Colombia en el mundo

Lo que comenzó con apenas 28 trabajadoras hoy cuenta con junta directiva propia y más de 100 mujeres afiliadas. María, además, se convirtió en empleada de una litografía, es abuela y mantiene intactos sus sueños. En apenas tres años, el sindicato tomó fuerza a nivel nacional y, en 2016, su lucha se tradujo en un proyecto de ley impulsado por la congresista Ángela María Robledo, que reconoció el pago de la prima para las empleadas domésticas, un derecho que durante décadas pareció inalcanzable.

Su historia fue narrada por la exministra de Cultura Paula Moreno, quien la plasmó en el libro Soñar lo imposible, publicado en 2022 por Random House.

La lucha que llegó a Netflix y Caracol

Hoy, la historia de María Roa llega a Netflix y Caracol Televisión bajo el nombre María, la caprichosa. En la plataforma ya están disponibles varios capítulos de la serie, que durante sus primeras semanas se convirtió en tendencia.

La producción está protagonizada por Paola González y Karent Hinestroza y ofrece una mirada profunda a la vida de la mujer que huyó de la violencia en Urabá para convertirse en símbolo de resistencia y dignidad laboral. Una historia que también sorprendió a la propia María, al saber que millones de personas conocerán, por primera vez, la lucha que durante años se libró puertas adentro, en silencio.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.