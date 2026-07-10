- Las guarniciones militares donde Abelardo podría tomar posesión como presidente el 7 de agosto

Tolemaida, Larandía, Pichincha y el Cantón Militar José Hilario López están en la lista del presidente electo, pero la decision final depende del Congreso

Tras la muerte del empresario Oliverio Lara Barreto a manos de sus secuestradores, la Hacienda Larandia fue donada por los herederos al Ejército Nacional y a partir de año 2.000 las tierras pasaron a ser un Fuerte Militar, donde se instaló la Base de Antinarcóticos del Plan Colombia.

Actualmente, el Fuerte Militar Larandia es la base de operaciones conjuntas más grande e importante del sur del país donde tienen asiento brigadas, tropas y unidades de entrenamiento táctico de las Fuerzas Militares. Además, es el punto estratégico de la seguridad nacional y defensa del país. La Base tiene capacidad para albergar 3 mil uniformados, pero por lo general hay entre 6 mil y 21 uniformados dependiendo de las unidades y fuerza operativa.

Fuerte Militar Tolemaida

Es la Base Militar más grande e importante que tiene el Ejército Nacional de Colombia y está ubicada entre los municipios de Nilo (Cundinamarca) y Melgar (Tolima). Fue fundada en 1961 y tiene como misión fundamental entrenar a soldados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército.

SE le conoce como la Cuna de las Victorias. Tiene capacidad para albergar entre los 4.500 y 5.000 hombres de forma simultánea, cuenta con 9.800 hectáreas, aunque las áreas de entrenamiento principal ocupan 6.000 hectáreas. El complejo esta dividido en la zona académica y la operativa, mientras que ecorazón del Fuerte Militar Tolemaida está conformado por el Centro Nacional de Entrenamiento, donde se entrenan los comandos de las Fuerzas Especiales, integrados por soldados profesionales, suboficiales y oficiales.

También se encuentra la Escuela de Combate, que tiene el Centro Élite donde se destacan la Escuela de Lanceros y la Escuela de Soldados Profesionales. Además, incluye zonas para paracaidismo, polígono de tiros, pista de obstáculos y escenarios de simulación de combate urbano y rural. El Fuerte también cuenta con un Aeródromo Militar para el alojamiento de las aeronaves del Ejército y se utiliza como plataforma de salto aéreo.

Los terrenos del Fuerte Militar de Tolemaida fueron adquiridos por el Gobierno Nacional en 1954 durante el Gobierno del General Rojas Pinilla, por medio del Ministerio de Defensa con la compra de 40 predios privados de familias campesinas. Entre 1954 y 1955, inicio la construcción de la Base Militar con la expedición del Decreto 2065 y entró en funcionamiento el 2 de enero de 1961 en el Gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo.

Cantón Militar Pichincha

El Batallón Pichincha, con sede en Cali, fue creado por el Libertador Simón Bolívar el 9 de julio de 1822 en Honor a la histórica batalla. Es una de las guarniciones militares más antiguas de Colombia. La unidad se instaló de forma permanente en Cali, en 1893, por orden del Presidente Rafael Reyes, quien dio luz verde para la construcción del Batallón en 1906. Su construcción tardo 26 años y está ubicado en unos terrenos de 56 hectáreas de extensión, adquiridos por la nación al General Jaime Córdoba Vallecilla.

El Cantón Militar Pichincha es la actual sede de la Tercera Brigada del Ejército y tiene capacidad para albergar entre 1.200 y 3.500 uniformados operativos dependiendo de los planes de seguridad vigentes. Allí, se encuentra el Batallón de Infantería número 8, que es la unidad que tiene a su cargo la seguridad del Departamento del Valle del Cauca. También alberga los Distritos Militares números 17 y 16, al igual que tropas operativas de otras dependencias que se encargan de mantener el orden público en la región.

Actualmente, la Tercera Brigada del Ejército presta la seguridad en 40 de los 42 municipios del departamento. La Base Militar original estaba ubicada en pleno corazón de la ciudad de Cali, donde hoy funciona el Centro Administrativo Municipal. Fue demolida en 1968 para dar paso a la nueva guarnición en el barrio Meléndez, al sur de Cali.

El Cantón Militar José Hilario López está, ubicado en la ciudad de Popayán (Cauca), en los predios de la Antigua Hacienda Machángara que perteneció a Manuel Caicedo Arroyo, quien en la década de los 30 dividió y vendió los terrenos. Hoy en día, en gran parte de ellos está ubicado el aeropuerto Guillermo León Valencia.

La Guarnición fue creada el 1 de octubre de 1983, mediante la resolución #3871 que reemplazó al Antiguo Batallón Junín y se construyó en conmemoración al presidente y General de la República José Hilario López, entre 1849 y 1853, cuyo logro más destacado fue la abolición de la esclavitud.

El Cantón tomó el nombre del militar y expresidente para inspirar honor y servicio. Actualmente, es la sede principal de la Tercera División del Ejército Nacional, tiene capacidad para albergar de forma variada cientos de tropas operativas del Ejército, entre ellas el Batallón de Infantería # 7 el Batallón Integral # 3 y Unidades de la Vigésima Novena Brigada.

Las tropas acantonadas en esta Guarnición rotan constantemente y a diario hay entre 150 y más de 300 uniformados, allí también se ubica el Batallón de apoyo y servicio #29 y el GAULA del Cauca.

Cabe anotar que un Batallón del Ejército Nacional tiene entre 150 y 300 uniformados, una Brigada entre los 3.000 y 5.000 soldados, una División entre los 6.000 y 25.000 hombres y un Cantón puede integrar varios batallones, de 2 y 10 dependiendo de la rotación del personal del Ejército Nacional de Colombia.

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