Las otras famosas que habrían audicionado para reemplazar a Cristina Hurtado en 'La casa de los famosos'

Parece que falta menos tiempo para que llegue la nueva temporada de La casa de los famosos. Se van conociendo nuevos aspirantes y el trabajo de Ornella en redes continúa siendo muy completo. Además, ya hay algunos participantes confirmados que harán parte de esta nueva entrega de este reality. Sin embargo, aún hay muchas preguntas respecto a quién será la nueva acompañante de Carla Giraldo. Aunque han pasado las semanas, este tema sigue generando muchas preguntas. Es que, aunque se pensó que Carmen Villaobos reemplazaría a Cristina Hurtado, ahora hay otros nombres en la fila.

Ellas son las otras candidatas para reemplazar a Cristina Hurtado en La casa de los famosos

Como ya lo dijimos, una de las primeras opciones de RCN era la actriz y presentadora Carmen Villalobos. La actriz ya tiene cancha en este mundo, por lo que su nombre no sonaba como algo alocado. Sin embargo, se ha sabido que esta no es la única opción o por lo menos más figuras se han presentado por este puesto. Es que, Cristina Hurtado habría decidido no ser más parte de este programa si Carla Giraldo continuaba. Como lo hemos visto, el canal ya escogió entre estas dos talentosas mujeres. Por ello mismo es que se le estaría un reemplazo que esté a la altura de lo que hizo Cristina.

Laura Barjum en Klass 95, una de las posibles nuevas presentadoras de La casa de los famosos.

Ahora bien, parece que hay una candidata que realizó pruebas y sería una de las primeras opciones. Estamos hablando de una exvirreina universal que ha brillado como actriz. Se trata de Laura Barjum, a quien hemos visto en múltiples producciones últimamente. Aunque ella no sería la única opción que RCN tendría entre manos. Todo parece que una expresentadora de Lo sé todo también estaría entre las opciones de RCN para llegar a La casa de los famosos. Supuestamente se trataría de Nanis Ochoa, quien de hecho está compitiendo para poder ingresar como participante.

Esta información fue compartida por el conocido Ariel Osorio en su programa La Corona TV, que pronto llegará a Citytv. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el canal. Habrá que esperar a que RCN tome la decisión de hacer público su nuevo fichaje para poder reemplazar a Cristina Hurtado. Lo cierto es que tanto rumor, está generando mayor expectativa respecto al regreso de La casa de los famosos.

