Makro: las ofertas en confitería que tiene por Halloween

Por: Sebastián Sánchez |

octubre 18, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La llegada de Halloween es el momento ideal para que las familias colombianas se reúnan y disfruten de dulces, decoraciones y momentos especiales. Este año, Makro ha preparado una oferta exclusiva de productos que hará de esta festividad un evento inolvidable, con opciones para todos los gustos y presupuestos.

"En Makro, la prioridad es que cada colombiano se sienta como un dueño del ahorro. Esta temporada de Halloween no es la excepción, y queremos que nuestros clientes disfruten de descuentos imperdibles en productos de calidad", afirmó Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

Entre las promociones que estarán vigentes hasta el 31 de octubre, destacan las Gomas Trululu Escalofriantes, disponibles en presentaciones de 50 unidades a un precio especial de $11,350. Además, los paquetes de dulces mezclados para Halloween, con precios que oscilan entre $11,390 y $19,900, dependiendo de la cantidad, están diseñados para deleitar a todos los miembros de la familia. Makro también ofrece deliciosas chocolatinas Drácula y galletas temáticas, perfectas para complementar las celebraciones.

Una de las tendencias más esperadas para este Halloween son los Tikys de chocolate blanco, con precios desde $9,200 por paquete, y descuentos a $8,700 a partir del segundo. Con precios tan competitivos, este es el momento ideal para abastecerse y disfrutar de una celebración llena de sabor y diversión.

Innovación en la experiencia de compra

Makro no solo se destaca por sus precios bajos, sino también por ofrecer una experiencia de compra innovadora. En esta temporada, los amantes de las frutas jugosas, como arándanos, uvas y manzanas, encontrarán una amplia variedad de ofertas, permitiendo a los consumidores celebrar de forma saludable y deliciosa.

Con 22 tiendas a nivel nacional y una plataforma en línea, los clientes tienen la opción de realizar sus compras en tiendas físicas o desde la comodidad de su hogar. Además, la opción de “Escoja en Línea y Recoja en Tienda” garantiza comodidad y ahorro de tiempo, haciendo que cada compra sea una experiencia placentera y eficiente.

No pierda la oportunidad de aprovechar las mejores ofertas de Halloween en Makro. Visite cualquiera de las 22 tiendas a nivel nacional o ingrese a tienda.makro.com.co para descubrir todas las promociones preparadas. ¡Celebre en grande y ahorre al mismo tiempo!