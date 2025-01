Las nuevas scooter que Yamaha lanzará al mercado; son potentes y llenas de tecnología

.Publicidad.

Yamaha se ha convertido en un verdadero referente del mundo de las motos. La marca, ha conseguido un gran prestigio en todo el mundo, gracias a sus increíbles modelos. En el país, se han popularizado muchos sus motos de Enduro, pero las scooter, se han convertido también en la opción favorita de los colombianos. De hecho, la marca cuenta con una amplia gama de motocicletas semiautomáticas y automáticas. Aunque, la marca no se detiene y sigue perfeccionando sus opciones más conocidas. Recientemente presentaron la actualización de uno de sus scooter más populares.

XMAX, la scooter de Yamaha que llega con grandes cambios en este 2025

La marca japonesa sigue innovando y llamando la atención con sus lanzamientos y novedades. Entre sus sorpresas, se presentó la nueva línea de scooter XMAX que quieren brillar en este 2025. Lo más destacado del tema, es que serán dos versiones, las 125cc y 300cc. Esta famosa moto de Yamaha buscará complacer los deseos de los compradores, ofreciendo mayor comodidad y eficiencia. Aunque, la marca también ha estado trabajando en incorporar más tecnología y un mejor equipo en sus modelos más recientes.

..Publicidad..

La XMAX llega renovada.

|Le puede interesar Él es el novio de Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol; trabajan muy cerquita

...Publicidad...

Tanto la 125 como la 300, cuentan con un tablero LCD de 4,3 pulgadas. Allí, podemos encontrar información de navegación, estado del motor e incluso conectividad Bluetooth. Ciertos medios especializados han compartido que gracias a esto, se podrían controlar ciertas funciones de la moto, por medio de nuestro celular. Esto no es todo, pues se dice que también se le agregó un sistema de llave inteligente e incluso un puerto de carga USB tipo C. Ahora bien, las mejoras de estos modelos no solo son tecnológicas, pues la marca también ha buscado potencializar su motor.

....Publicidad....

Se dice que ahora ofrecerán un mejor rendimiento y eficiencia. Con todas estas mejoras, la marca seguro conquistará a una gran cantidad de clientes. Así mismo, están muy bien equipadas en materia de seguridad, lo que la hará una opción más confiable.

Vea también: