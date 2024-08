Las novelas con las que Greeicy podría volver a la actuación después de su faceta musical

.Publicidad.

Los canales nacionales, están trabajando cada vez más para ofrecer mejores productos audiovisuales para su público. Esto por supuesto que se ha visto reflejado en algunos de sus últimos proyectos. Además, en sus trabajos hechos para plataformas, también es notoria esta mejoría. Por supuesto que esto impacta a cualquier producción en todos los sentidos posibles. Esto influye inclusive en el elenco de la novela. Ahora bien, el periodista Carlos Ochoa, dio a conocer que Caracol y RCN, estarían buscando personas adecuadas para nuevas producciones. Se trata de La reina del flow 3 y La hija del mariachi y Greeicy podría ser una buena opción.

Greeicy podría regresar a la televisión de la mano de Caracol o RCN

Como ya lo mencionamos, ahora los canales buscan a los mejores para ser parte de sus proyectos. En el caso de Caracol, se ha rumorado bastante sobre el regreso de La reina del flow. Incluso, ciertas declaraciones de Carolina Ramírez, han hecho pensar que ya es un hecho esta nueva entrega. Ahora bien, según Carlos Ochoa, habrían varias mujeres que podrían llegar a ser parte de este proyecto. Entre ellos se encontraría Greeicy, quien vive un increíble momento en su carrera musical. Además, se sabe de sobra que la caleña sería una buena opción por su talento, no solo como cantante, sino también como actriz.

Greeicy ha tenido una excelente temporada musical durante los últimos años.

Claro, está es solo una opción que ha contemplado el periodista paisa, teniendo presente la gran competencia. Lo curioso del caso es que no sería la única novela en la cual se podría tener contemplada a la mujer. Además de esta producción, el periodista paisa compartió que la mujer podría también ser una muy buena opción del Canal RCN. Estamos hablando de la nueva versión de La hija del mariachi. No sería en lo absoluto descabellado. Claro que estos podrían ser solo supuestos y no la realidad del caso. Habrá que esperar a que se conozca un poco más de ambas producciones.

Lo cierto, es que la mujer fácilmente podría llegar a ser parte de cualquier producción, gracias a su increíble talento. Solo nos queda esperar, aunque, es evidente que junto a ella, hay otras actrices conocidas y con talento musical.

