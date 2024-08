¿Avianca se está excusando en la escasez de combustible para sobrevender vuelos? Esta es la "otra verdad"

.Publicidad.

Luego de que Avianca cancelara 26 vuelos en distintas partes del país por basándose en la reciente crisis de combustible en Colombia, algunos usuarios de redes sociales salieron a cuestionar a la empresa y a argumentar la posibilidad de que la empresa esté utilizando la situación para justificar sus problemas internos. RTVC respaldó esta teoría asegurando que "Ecopetrol y el gobierno nacional aseguran que no existe tal desabastecimiento.

De acuerdo a RTVC, Avianca estaría "alegando una supuesta escasez de combustible", debido a que Ecopetrol ya ha informado que la producción de este es estable y que las refinerías que habrían presentado problemas, en las últimas horas, ya están operando con normalidad y que además Ecopetrol ha anunciado la importación de 100.000 barriles para prevenir cualquier nueva eventualidad.

Usuarios en redes sociales han aprovechado el incidente para recordar otros problemas que Avianca ha tenido por la sobreventa de sus tiquetes en el pasado, como cuando un abogado se hizo viral por una acalorada discusión con un funcionario de la aerolínea, quien pretendía bajarlo del avión, luego de que el pasajero ya estuviera sentado en la respectiva silla.

Si señor hagámoslo famoso por el bien de los usuarios y encontrá de la aerolínea @avianca que se llena los bolsillos revendiendo pasajes, dejando en tierras a muchos pasajeros. pic.twitter.com/rqSZLPYmBH — ArrozdeLiz (@APadillaBossio) June 21, 2024

El artículo también recuerda el caso de otra pasajera a quien le cerraron el vuelo en la cara. Es decir, que no habrían dejado hacer check in virtual y que cuando la mujer llegó al aeropuerto le habrían dicho que ya no podría viajar porque habían vendido 6 cupos de más.

Así es, hoy me tocó a mí final a esta ineptitud de empresa.

Mi prima tenía un vuelo urgente y vean:

1. La página de Avianca no dejo hacer el check-in.

2. Fuimos al aeropuerto a realizar el check-in y resulta que Avianca VENDIO 6 PUESTOS MAS. pic.twitter.com/UHVXZ7o0Ra — Vaaaal 🍑 (@val__lop_) June 30, 2024

Ninguna de las otras aerolíneas nacionales o extranjeras que opera en el país, ha equiparado la cantidad de cancelaciones de vuelos que Avianca ha tenido en los últimos días. Ministra de Transporte ha pedido que se investiguen las causas de dichas cancelaciones y usuarios en redes sociales pidieron a la Superintendencia de Transporte que tome medidas contra la aerolínea.