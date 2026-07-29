- Las marcas deportivas colombianas que todavía le ganan terreno a Nike y Adidas en la Liga BetPlay

Hillside, Aerosport, Roott + Co y otras marcas encontraron en el campeonato colombiano una vitrina para competir con multinacionales reconocidas del deporte

Tras la fiebre mundialista, arrancó una nueva temporada de la Liga BetPlay y los goles no se han hecho esperar. Sin embargo, más allá de los abonos, la cancha y los jugadores, hay protagonistas de primer orden de los que poco se habla.

Las empresas que visten a cada uno de los equipos colombianos tiene un rol determinante para darles identidad, usar a su favor los colores de la camiseta y explorar las nuevas tendencias propuestas en la pasada Copa Mundo.

Aunque en el FPC predominan las marcas extranjeras a la hora de la creación de los uniformes, aún hay empresas nacionales que resisten y representan los intereses de algunos equipos de la primera división.

De hecho, aunque no visten a los equipos más importantes de la Liga BetPlay, si representan a la mayoría y varias de ellas no suenan como las europeas y norteamericanas, que manejan la mayor parte del mercado.

Las marcas colombianas benditas entre las extranjeras

En el FPC hay clubes que tienen representación de enormes multinacionales como Nike, Adidas o Reebok. Sin embargo, dichas empresas no son las únicas presentes en el país en la tarea de vestir a los jugadores.

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Hillside, una compañía fundada en Nariño en 2017, es una de ellas. Detrás de la marca se encuentra Darwin Insuasty, empresario de bajo perfil, que por varios años ha estado vistiendo al Deportivo Cali. Inicialmente, su compañía se enfocó en productos de zapatos de montaña, pero con el tiempo terminó convirtiéndose en referente de indumentaria para los equipos de fútbol.

A la compañía de Pasto se suma una tolimense. Se trata de Aerosport, marca de tradición nacida en Ibagué en 1984. Su creador es Luis Eduardo Gómez, quien inició la compañía con una máquina prestada por su abuelo.

Su empresa también fue clave en el sector estudiantil, llegando a elaborar camisetas, pantalones y otras prendas solicitadas por las instituciones educativas. Hoy, es la encargada de vestir a Llaneros F.C. y Águilas Doradas.

En la lista aparecen más nombres. Roott + Co, también tolimense, es otra de las empresas nacionales que visten a los clubes de la Liga BetPlay. Empezó en Ibagué, en 1996, dándose a conocer como un pequeño emprendimiento de ropa masculina.

El hombre detrás de Roott+co, la marca que viste hoy uno de los equipos del fútbol colombiano

La compañía fue creada por César Adolfo Ramos y Nora Farid Lozano. Hoy, se dedica al diseño, producción y comercialización de ropa para público general. Además, es la encargada de vestir a Fortaleza.

También hay otras marcas colombianas que aparecen en el mapa: Geus, Pin-Go Sport y Wear. Estas son las empresas protagonistas en la tarea de vestir a los jugadores de la liga nacional. Además, compiten con las grandes multinacionales del mercado que visten a los ídolos del planeta fútbol mundial y local, mandan la parada en las nuevas tendencias y, por supuesto, se quedan con la mayor parte del millonario negocio.

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