La tragedia que lleva encima la esposa de Luciano D'Alessandro antes de encontrar el amor con él

Antes de llegar al altar con el venezolano, María Requena enfrentó la muerte de su primer esposo tras 26 años de matrimonio y publicó un libro inspirado en ese duelo

La muerte, en la mayoría de historias, aparece como punto final. En la de María Alejandra Requena ocurrió lo contrario: cada pérdida terminó convirtiéndose en el comienzo de una nueva etapa. La periodista venezolana, hoy esposa del actor Luciano D'Alessandro, ha visto cómo algunos de los momentos más determinantes de su vida han estado ligados a despedidas inesperadas y episodios que pusieron a prueba su salud.

Mientras el actor acapara la atención del público por su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2026, la trayectoria de su pareja vuelve a despertar curiosidad. Detrás de una relación que comenzó en plena pandemia, existe una historia marcada por la muerte de quien fue su compañero durante más de dos décadas, un duelo que cambió el rumbo de su vida personal y profesional.

La tragedia que cambió el destino de María Alejandra Requena

Durante 26 años, María Alejandra Requena compartió su vida con Ismael Hurtado, padre de sus dos hijos, Andrés y Miranda. La comunicadora desarrolló buena parte de su carrera en medios internacionales como CNN en Español, donde condujo los programas Café CNN y Panorama Mundial, mientras construía una familia que parecía consolidada.

Sin embargo, en 2018 todo cambió. Mientras se encontraba fuera de casa realizando un cubrimiento periodístico, recibió la noticia de que su esposo había sufrido una grave emergencia médica. De acuerdo con los relatos que la propia periodista ha compartido posteriormente, Hurtado falleció tras un accidente cerebrovascular, dejando a su familia ante una pérdida inesperada.

La muerte de Ismael Hurtado marcó uno de los episodios más difíciles de su vida. La comunicadora tuvo que afrontar el duelo al mismo tiempo que acompañaba a sus hijos y continuaba con sus responsabilidades profesionales.

Eligiendo ser feliz

Con el paso del tiempo, Requena decidió convertir esa experiencia en un proyecto editorial. Publicó el libro Elijo ser feliz, una obra en la que relata el proceso que vivió después del fallecimiento de su esposo y cómo enfrentó esa etapa junto a su familia.

El éxito de esa publicación también dio origen a otros proyectos. Entre ellos se encuentra el pódcast "Mejor que ayer", enfocado en conversaciones relacionadas con experiencias personales y procesos de crecimiento tras situaciones complejas.

Un reencuentro que terminó en matrimonio

Mucho antes de iniciar una relación sentimental, Luciano D'Alessandro y María Alejandra Requena ya se conocían. Ambos son venezolanos y mantuvieron una amistad durante varios años. Luego, perdieron el contacto.

El reencuentro ocurrió doce años después. En 2020, en plena pandemia, retomaron la comunicación y comenzaron una relación que avanzó rápidamente. Tras dos años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en Cartagena en mayo de 2022 y posteriormente fijó su residencia en Estados Unidos.

Actualmente, mientras D'Alessandro alterna sus compromisos entre Colombia y Miami, Requena continúa desarrollando proyectos como periodista, escritora y conferencista.

Su más reciente batalla: el diagnóstico de cáncer de piel

Sin embargo, cuando parecía haber dejado atrás los momentos más difíciles, la periodista enfrentó un nuevo reto relacionado con su salud. A finales de 2024, detectó una lesión en su rostro que comenzó a crecer lentamente y decidió consultar con una dermatóloga.

Los exámenes confirmaron un diagnóstico de cáncer de piel, por lo que fue sometida a una cirugía en enero de 2025 para retirar el tejido comprometido. La intervención hizo parte de un historial médico que ya incluía procedimientos previos por lesiones pre cancerígenas.

La comunicadora explicó que desde joven había estado expuesta durante largas jornadas al sol sin la protección adecuada, un factor que, según los especialistas que la trataron, pudo influir en la aparición de estas lesiones años después.

Tras la operación, compartió públicamente su proceso de recuperación y continuó con sus actividades profesionales, mientras Luciano D'Alessandro sigue adelante con sus compromisos laborales, entre ellos las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

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