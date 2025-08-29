- Los colombianos que hoy triunfan en las grandes ligas europeas, varios brillan en la selección Colombia

Las grandes ligas del viejo continente siguen apostando por el talento cafetero, con fichajes millonarios que van de Italia a Alemania

Las grandes ligas europeas, conocidas como las Big Five, no pierden de vista el talento colombiano. Aunque no se cuenta con la misma cantidad de jugadores que Brasil o Argentina, los cafeteros siguen siendo una cuota fija en equipos de peso y también en clubes emergentes que ven en ellos una oportunidad de oro. Desde Italia hasta Inglaterra, pasando por España, Alemania, Francia y Portugal, los colombianos siguen escribiendo páginas de fútbol en el viejo continente.

Serie A: la liga que más apuesta por la selección Colombia

Italia es, hoy por hoy, la liga con mayor presencia colombiana. Allí militan 7 jugadores. Uno de los nombres que más ha dado de qué hablar es Juan David Cabal, fichaje de la Juventus por 12 millones de euros, una apuesta a futuro que demuestra la confianza en su talento. En el mismo equipo aterrizó Devis Vásquez, arquero que llegó como agente libre.

En el Bologna se encuentra Jhon Lucumí, quien arribó en 2022 por 8 millones de euros. La defensa también tiene otro representante: Yerry Mina, que viste la camiseta del Cagliari, traspasado por una cifra cercana al millón de euros.

Pero no todo es defensa: en ataque sigue brillando Duván Zapata, quien llegó al Torino por 10 millones de euros, mientras que el Hellas Verona confía en el poder ofensivo de Daniel Mosquera.

La Liga: el mercado español mira al talento de los colombianos

España también ha abierto las puertas a los colombianos. El Real Betis desembolsó cerca de 16 millones de euros por Juan Camilo “Cucho” Hernández, delantero habitual en la Selección. Al mismo club llegó Nelson Deossa, también procedente de México y con un costo similar.

El fichaje más resonante fue el de Yáser Asprilla por el Girona, donde fue adquirido por 18 millones de euros, convirtiéndose en la compra más cara en la historia del club catalán.

Yáser Asprilla en Girona.

El Mallorca, por su parte, tiene en sus filas a Johan Mojica y Daniel Luna, dos cartas más que aportan a la presencia cafetera en La Liga.

Premier League: la liga más exigente también tiene colombianos

Inglaterra no podía quedarse atrás. En el Crystal Palace se encuentran Daniel Muñoz, lateral adquirido por 8 millones de euros, y Jefferson Lerma, quien llegó como agente libre.

El Wolverhampton hizo una fuerte apuesta por Jhon Arias, pagando más de 17 millones de euros, mientras que por Yerson Mosquera desembolsó alrededor de 4 millones. Finalmente, Ian Poveda sigue activo en el Sunderland, aunque llegó libre.

Otras ligas europeas con presencia cafetera

El fichaje más sonado del último mercado fue el de Luis Díaz, presentado como nueva figura del Bayern Múnich. El club bávaro pagó 75 millones de euros por el guajiro, convirtiéndolo en uno de los traspasos más caros de su historia reciente.

Luis Díaz en Bayern.

En Francia, Deiver Machado llegó por 1.8 millones de euros, mientras que el Estrasburgo apostó por Óscar Perea con una inversión de 5 millones. A ellos se suma Carlos Andrés Gómez, adquirido por 11 millones de euros.

Portugal, como ha sido tradición, también cuenta con talento colombiano: Luis Suárez llegó al Sporting de Lisboa por 20 millones, y Richard Ríos firmó con el Benfica por 27 millones, consolidándose como uno de los fichajes más caros de un colombiano en ese país.

