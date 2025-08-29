 Cómo llegar al pueblo de Antioquia famoso por sus cuevas y cavernas, no es muy lejos de Medellín

Cómo llegar al pueblo de Antioquia famoso por sus cuevas y cavernas, no es muy lejos de Medellín

Montañas y ríos hacen parte del encanto que enamora a todos aquellos que visitan este municipio ubicado en la subregión del Magdalena Medio

Por:
agosto 29, 2025
Cómo llegar al pueblo de Antioquia famoso por sus cuevas y cavernas, no es muy lejos de Medellín

Cada rincón de Antioquia tiene la capacidad de conquistar y enganchar a quien se atreve a recorrer una pequeña parte de todo lo que este departamento ofrece. Ríos, montañas, cascadas y caminos verdes hacen parte de esos encantos particulares que demuestran por qué Colombia es uno de los países más ricos en paisajes y experiencias. Entre ellos, aparece Maceo, un hermoso pueblo que, aunque no es tan sonado como otros destinos turísticos de la región, está empezando a llamar la atención de viajeros que buscan un lugar distinto, tranquilo y lleno de naturaleza.

Anuncios.

Cómo llegar a Maceo, hermoso pueblo de Antioquia

Maceo está ubicado a unos 125 kilómetros de Medellín, en el nordeste antioqueño. Llegar allí es relativamente sencillo: desde la capital paisa se toma la ruta hacia el norte, pasando por Cisneros, para luego desviarse hacia este bello municipio. El trayecto puede tomar cerca de dos horas y media en carro, un viaje corto si se compara con otros destinos y que se convierte en la excusa perfecta para una escapada de fin de semana.

Ahora bien, para quienes vienen desde Bogotá, la historia es distinta: serán cerca de siete horas de recorrido por carretera, tomando casi la misma ruta que conduce hacia Medellín. Aunque el camino puede resultar largo, al llegar a Maceo el cansancio se disipa: la ciudad queda atrás y la recompensa está en un verdadero paraíso natural que invita a la calma y la aventura.

Anuncios.

Un destino de naturaleza y aventura

La vida en Maceo está marcada por su cercanía con la naturaleza. Su economía gira principalmente en torno a la agricultura, destacándose el cultivo de cacao de alta calidad, así como la ganadería y la minería. Sin embargo, el turismo se ha ido abriendo paso gracias a la riqueza natural que lo rodea y a la experiencia única que ofrece a quienes lo visitan.

Cómo llegar al pueblo de Antioquia famoso por sus cuevas y cavernas, no es muy lejos de Medellín - Cómo llegar al pueblo de Antioquia famoso por sus cuevas y cavernas, no es muy lejos de Medellín
Cañón Río Alicante. Foto: Medellín Turístico.

Entre sus mayores atractivos están sus cuevas y cavernas, escenarios que parecen sacados de una película de exploración. La Cueva Guardasol, la Caverna del Tigre y la Caverna del Indio son algunos de los puntos imperdibles para los amantes de la aventura y la geología, pues en su interior se descubren impresionantes formaciones naturales que cuentan la historia de miles de años.

|Le puede interesar Los negocios de los hijos de Fernando Hakim, lejos de la quirofanos y los hospitales

Pero Maceo no solo es aventura. El Cañón del río Alicante es otro de sus tesoros, un lugar ideal para quienes disfrutan de la pesca, las caminatas y las visitas guiadas. Y, por supuesto, quienes buscan un plan más tranquilo también lo encuentran en las calles del pueblo, donde la calidez de su gente y el ambiente apacible hacen que cada rincón tenga algo especial.

Maceo es uno de esos destinos que aún guarda la magia de lo auténtico: un lugar donde la naturaleza y la tradición se encuentran para ofrecerle al viajero una experiencia diferente en el corazón de Antioquia.

Vea también:

Cuál es el poco visitado pueblito de Antioquia donde se produce uno de los mejores cafés de la región
Compártelo
Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Las 3 tumbas que más conceden milagros en el Cementerio Central de Bogotá

Las 3 tumbas que más conceden milagros en el Cementerio Central de Bogotá

El pueblo de Antioquia donde preparan la arepa más grande de Colombia

El pueblo de Antioquia donde preparan la arepa más grande de Colombia

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus