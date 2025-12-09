Las inversiones con las que el Grupo Argos quiere mandar en el negocio de tratamiento de aguas saladas y usadas

Odinsa Aguas, la nueva empresa del Grupo Argos para realizar inversiones en infraestructura hídrica, dirigida por Jorge Londoño de La Cuesta, anunció que su enfoque se centrará en proyectos de desalación y tratamiento de agua salada. Esta área del negocio de aguas es poco explorada en Colombia.

Según el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, Odinsa Aguas no incursionará en el negocio de venta de agua al por menor para usuarios finales, ni será proveedor o distribuidor para hogares y empresas. Por el contrario, su objetivo es concentrarse en ofrecer servicios de desalación, tratamiento y reusó a empresas, enfocándose en modelos concesionales que garanticen eficiencia e innovación en la gestión sostenible del recurso. La empresa prevé destinar más de USD 300 millones en los próximos años en países clave como Colombia, Perú, México y Chile.

Para potenciar esta estrategia, Argos compró en septiembre de 2024 el 100 % de las acciones de TICSA (Tecnología Intercontinental S.A.) al Grupo EPM por $335.000 millones. TICSA, con sede en México y presencia en Colombia desde 2016, se especializa en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual y potable. El Grupo EPM había adquirido la mayoría de TICSA en 2013, siendo esta su primera incursión internacional en el sector de aguas y en México, y en 2019 adquirió la totalidad accionaria.

Desde 2021, el Grupo EPM venía evaluando alternativas para optimizar su portafolio empresarial. A finales de 2023, decidió avanzar en un proceso de desinversión total mediante una venta abierta de TICSA, a la que fueron invitados 33 potenciales inversionistas estratégicos y fondos de varios países. Odinsa presentó la mejor oferta y fue seleccionada para la fase final, culminando con la firma del contrato de compraventa. Para el Grupo EPM, esta desinversión es estratégica, pues libera capital que podrá dirigir a proyectos locales de energía, acueducto y saneamiento, sectores donde enfrenta retos y oportunidades de negocio

