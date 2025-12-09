El coronel chocoano que hará historia como primer general afro del Ejército Nacional

El ascenso de Alex Mena marca un hito en las Fuerzas Militares y se convierte en orgullo para el Chocó, al ser el primer oficial afro en llegar al generalato

El ascenso del coronel Alex Jefferson Mena Mena marca un momento que trasciende lo institucional y se convierte en motivo de orgullo para el Chocó. Su nombre aparece entre los 33 oficiales incluidos en el Decreto 1278 del 26 de noviembre de 2025, que formaliza la promoción de nuevos generales y almirantes en las Fuerzas Militares. Aunque todos representan avances en la reorganización de la cúpula militar, la trayectoria de Mena destaca por abrir un camino que hasta ahora no había sido recorrido por un oficial afrocolombiano del Ejército Nacional.

Lea también: Los españoles de Sacyr tiraron la toalla y aunque siguen dragando el Canal del Dique están descontentos

Mena nació en San Francisco de Quibdó, en un departamento históricamente golpeado por la desigualdad y la violencia, pero también reconocido por su resiliencia. Su carrera militar comenzó formalmente el primero de diciembre de 1996, cuando ascendió a subteniente. Desde entonces construyó un perfil que combinó disciplina operativa, estudios avanzados y una presencia constante en unidades estratégicas del país. Con el paso de los años se convirtió en uno de los oficiales más preparados de su promoción, con estudios en Ciencias Militares, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, además de una maestría en Seguridad y Defensa Nacional y una especialización en Administración de Recursos Militares para la Defensa.

La recomendación para su ascenso al grado de general fue avalada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, que revisó su hoja de vida y trayectoria dentro del Ejército. La decisión hace parte del proceso de reestructuración que comenzó en 2022 y que busca fortalecer el mando institucional ante los retos actuales en materia de seguridad. Aunque el decreto ya está expedido, los ascensos solo se harán efectivos a partir del 1 de diciembre de 2025, una vez obtengan la aprobación del Senado de la República.

Su designación surge en medio de una reunión de altos oficiales en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, donde se definió el grupo de coroneles que avanzará al curso de brigadier general. Entre los seleccionados figuran diez oficiales, pero Mena se convierte en el primero de origen afro que está en ruta hacia ese grado. Para la institución, este paso envía un mensaje sobre la necesidad de ampliar la representación en los niveles más altos del mando militar y reconocer trayectorias que históricamente enfrentaron más barreras.

A lo largo de su carrera, Mena ha ocupado cargos que reflejan su experiencia en operaciones especiales y en la administración del talento militar. Fue jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la División de Fuerzas Especiales, comandante del Regimiento de Fuerzas Especiales Número 3 y director de la Escuela de Fuerzas Especiales. En cada una de estas responsabilidades se destacó por su capacidad de coordinación y por la formación de nuevos liderazgos dentro del Ejército.

Su hoja de vida incluye 22 medallas otorgadas por desempeño, esfuerzo y liderazgo, un indicador de la constancia con la que ha construido su camino en la institución. Para su región de origen, su ascenso simboliza la posibilidad de cambiar narrativas y abrir oportunidades en espacios donde la representación ha sido limitada. También demuestra que el talento formado en territorios históricamente olvidados puede ocupar posiciones decisivas en la conducción de la seguridad nacional.

Mena es esposo y padre de dos hijos, y mantiene un vínculo permanente con el Chocó, donde su nombramiento ha sido recibido como una noticia que rompe con décadas de ausencia de referentes afro en los altos rangos. Su llegada al generalato no solo le plantea nuevos retos personales y profesionales, sino que también abre la puerta para que nuevas generaciones de jóvenes chocoanos encuentren en las Fuerzas Militares un espacio posible para construir proyectos de vida.

Su ascenso representa un paso institucional, pero también social. La historia de su carrera es, para muchos, una señal de que el país avanza hacia una Fuerza Pública más diversa y más conectada con la realidad de las regiones. El generalato de Alex Jefferson Mena Mena se convierte así en un símbolo de representación, mérito y transformación dentro del Ejército Nacional.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.