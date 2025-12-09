El peso de Juan Fernando Cristo para que Lucho Garzón les ganara la cabeza de lista a Angélica Lozano y JP Hernández

En contra de voces de peso la alianza entre el partido Verde y el movimiento del exministro eligió una voz conciliadora como líder de la lista al Senado

Luis Eduardo Garzón, conocido por el apodo de “Lucho Garzón”, si bien por años se había mantenido lejos del protagonismo de las grandes elecciones en el país, quiere regresar por la puerta grande. Garzón no se desvinculó del todo de la política durante estos años y siguió asesorando a otros, tanto que hace unos meses el alcalde Galán lo buscó para la política distrital “Bogotá sin hambre 2.0”.

Ahora el llamado es de Juan Fernando Cristo, de posición liberal lo llamó desde su partido “En Marcha” reconocido por hacer alianzas electorales para que participara en las próximas elecciones del 2026. Ambos, Cristo y Garzón trabajaron en el equipo de gobierno de Juan Manuel Santos, Cristo como ministro del Interior y Garzón como ministro de Trabajo. Cristo convenció al exalcalde mediante su mensaje de unidad, proyecto que tiene eco en Garzón. En la opinión de Garzón, Petro está disolviendo y rompiendo, en vez de conseguir consensos, razón suficiente para volver a sus 74 años.

Una vez tomó la decisión, el exalcalde debió ganarle el cupo a Angélica Lozano y J.P. Hernández. El partido Verde quiere darle un papel en la coalición legislativa formada por el Partido Verde, En Marcha, la Alianza Social Independiente, el Partido Demócrata Colombiano y Colombia Renaciente.

De origen humilde con militancia en el Partido Comunista y con experiencia en la lucha sindical, Garzón termina lanzándose por el partido del Polo Democrático en las elecciones en 2002 y logra llegar a la alcaldía de Bogotá, durante el periodo entre 2004 y 2007. Allí consolidó su importancia dentro de la arena política.

Dentro del contexto de las próximas elecciones los verdes quieren personas como Garzón para solventar su crisis y división, con una fuerte imagen de conciliador y negociador. La crisis interna que vive el Partido Verde, tanto por la huida de un antiguo fundador del partido Verde, Carlos Ramón González, como por las diferencias políticas internas entre aquellos afines al gobierno y otros que son más cercanos a la derecha colombiana. El objetivo es recuperar el protagonismo que el Partido Verde ha tenido en la política colombiana.

