Las hermosas playas colombianas a la orilla de una selva tropical, pronto podrán ser más visitadas

En el pácifico colombiano se ubican estos majestuosos paisajes que además ofrecen planes únicos como el avistamiento de ballenas y más

Recorrer Colombia es un verdadero lujo. Conocer la variedad cultural del país y disfrutar de sus exóticos paisajes es apenas una muestra de todo lo que ofrece nuestro territorio. Páramos, bosques, selvas tropicales y playas colombianas que parecen salidas de un sueño adornan esta tierra por la que muchos están dispuestos a viajar horas enteras solo para conocer un pedacito. En el Pacífico colombiano, escondido entre montañas cubiertas de verde intenso y bañado por un mar inmenso, se encuentra un destino capaz de combinar todo esto: Bahía Solano. Un verdadero paraíso en la tierra que, con mejores rutas de acceso y opciones turísticas en desarrollo, pronto podría convertirse en uno de los lugares más visitados del país.

Bahía Solano, el destino con playas colombianas hermosas y una selva tropical única

En el Chocó, abundan paisajes que cortan la respiración y una biodiversidad que asombra a propios y extraños. Aquí, las selvas tropicales no son solo un telón de fondo: se extienden hasta encontrarse con la arena, creando un espectáculo único donde lo verde y lo azul se entrelazan. Las playas de Bahía Solano son distintas a las que la mayoría imagina cuando piensa en turismo de sol y arena; aquí la naturaleza impone sus reglas y su belleza.

Playa Huina.

Quienes visitan este municipio pueden comenzar su recorrido en Playa Huina, un espectáculo natural de arenas doradas que se extienden hasta donde la vista alcanza. Sus aguas tranquilas son perfectas para disfrutar de un día de paz y, para completar la experiencia, los visitantes pueden probar frescos platos de mar preparados por la comunidad local.

Un refugio para surfistas, tortugas y ballenas

Pero Bahía Solano es mucho más. La Playa El Almejal se ha convertido en punto de encuentro para surfistas de todo el mundo y, al mismo tiempo, en uno de los lugares de anidación de tortugas marinas. Muy cerca, el Río Valle ofrece recorridos en lancha que llevan al majestuoso Parque Nacional Natural Utría, un santuario de biodiversidad en el que cada sendero y cada ola parecen contar una historia.

Y si hay algo que hace famoso a Bahía Solano, es su papel como escenario del mágico encuentro con las ballenas jorobadas. Entre julio y noviembre, estos gigantes del mar llegan para aparearse y parir en sus aguas cálidas. Varias empresas locales organizan excursiones de avistamiento con guías expertos en biología marina, que comparten datos fascinantes sobre estos animales y la importancia de conservar sus hábitats.

Además, el visitante puede encontrarse con tortugas marinas de distintas especies que, silenciosas y decididas, llegan cada año a dejar sus huevos en la arena, perpetuando un ciclo que ha ocurrido desde tiempos inmemoriales.

Bahía Solano es mucho más que un destino de playa: es una experiencia sensorial, un recordatorio de la fuerza y belleza de la naturaleza, y un tesoro que Colombia guarda celosamente en su costa pacífica.

