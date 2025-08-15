La bodega oculta de colchones baratos y buenos en Bogotá: el secreto mejor guardado del sur de la ciudad

Este local ubicado al sur de Bogotá cuenta con una enorme variedad para todos los gustos y también para todos los bolsillos, esta es su ubicación

En Bogotá, conseguir un buen colchón puede significar un golpe fuerte al bolsillo, sobre todo en tiendas reconocidas donde los precios suelen dispararse. Por eso, muchos terminan buscando alternativas más económicas, aunque no siempre seguras o de calidad garantizada. Sin embargo, existe un lugar que rompe con esa regla: una bodega oculta de colchones baratos al sur de la ciudad, que se ha convertido en el paraíso de los cazadores de ofertas. Allí, encontrar un colchón o colchoneta a buen precio y de calidad no es un sueño… es una realidad.

Hiper Sueños, el escondite de los colchones baratos y de buena calidad

No es un punto cualquiera. Hiper Sueños es un lugar que sorprende por su amplitud y por la variedad que ofrece. No se trata de un solo piso lleno de colchones: son casi tres niveles donde los visitantes pueden elegir entre decenas de modelos, adaptados a todos los gustos y presupuestos. El creador de contenido Julián Ovalle lo descubrió y compartió en redes un video que dejó claro que este sitio es una mina de oro para quienes buscan renovar su lugar de descanso sin arruinarse financieramente.

Algunas de las opciones que comercializa esta tienda.

Las opciones van desde colchonetas que se consiguen desde apenas $80.000 pesos, ideales para quienes buscan algo funcional y económico, hasta productos de mayor calidad que siguen manteniendo precios muy competitivos. Por ejemplo, un combo completo de colchón, base cama y espaldar puede encontrarse por $799.000, un valor que en otras tiendas difícilmente se conseguiría.

Pero si lo que busca es algo especial, esta bodega también ofrece colchones ortopédicos. De hecho, su producto estrella combina lo mejor de ambos mundos: un centro ortopédico para el cuidado de la espalda y un doble pillow para mayor comodidad. Su precio: $750.000, un verdadero hallazgo para este segmento.

Uno de los grandes atractivos de Hiper Sueños es su política de envíos: despachan a todo el país y, si la compra es en Bogotá, el transporte es completamente gratuito. El lugar está ubicado en la carrera 89A Bis #59-10 sur, y se ha ganado fama de “negociazo” entre quienes lo visitan. Para muchos, no solo representa la posibilidad de dormir mejor, sino de hacerlo sin que la factura final les quite el sueño.

En tiempos en que cada peso cuenta, descubrir un sitio así es como encontrar un tesoro escondido. Y en el sur de Bogotá, este tesoro tiene nombre: Hiper Sueños.

