El pueblito colombiano que es comparado con Venecia, Italia: está al suroccidente del país

La laguna de La Cocha se caracteriza por sus canales coloridos, puentes y recorridos en lancha que la hacen semejante a Venecia

Una de las ciudades más emblemáticas del mundo es Venecia, ubicada en Italia, la cual se caracteriza por la belleza única de sus canales y puentes de los que están rodeados los habitantes del lugar, el cual también es considerado como un museo al aire libre debido a su infraestructura y el arte bizantino, gótico, renacentista y barroco del siglo XVII.

Entre las mayores atracciones de la ciudad se encuentra el recorrido en góndola del barrio San Marcos, que brinda una experiencia romántica para los enamorados o los recién casados. Esta atracción turística tiene una duración aproximada de 25 a 30 minutos y su precio es de 90 euros, que equivalen a 424.000 pesos colombianos aproximadamente.

¿Dónde queda el pueblo colombiano conocido como la ‘Venecia colombiana’?

No es necesario salir del país para vivir una experiencia romántica como la de Venecia, puesto que en Colombia se puede encontrar un escenario parecido que se encuentra en la laguna de La Cocha, ubicada a 30 minutos de la capital de Nariño, Pasto.

En este pueblo, también se realizan paseos en sus canales, solo que en este caso los recorridos no son en góndolas, sino en lanchas que cobran entre 80.000 y 200.000 pesos colombianos. Mientras disfruta del trayecto, puede disfrutar de la arquitectura de las coloridas cabañas y pequeños puentes.

Este lugar emblemático también cuenta con una gran historia detrás, puesto que se cree que la laguna surgió luego de una infidelidad por parte de la princesa Tamia, también conocida como Lluvia de estrellas, quien engañaría al cacique Pucara con el bailarín Munani, lo que escandalizó a toda la comunidad.

Tras la ruptura con el cacique, los amantes pedían una totuma llena de agua; para obtenerla, engañaron a un niño y se dirigieron hacia un potrero donde dejaron caer el agua sobre sus pies. Al quedar totalmente cubiertos, un insecto los picó y los hizo botar abundante agua hasta que se creó la laguna.

