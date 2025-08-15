SBQ, la marca de lujo paisa que Inexmoda eligió para llevar el talento colombiano a todo el país

Con un modelo que combina asesoría y expansión, SBQ impulsa a diseñadores locales para que sus creaciones lleguen a nuevos públicos.

En Colombia hay cientos de diseñadores y emprendedores que crean piezas únicas, llenas de identidad y carácter, pero que nunca logran salir de su ciudad de origen. No es cuestión de talento: es cuestión de acceso. Falta de canales de comercialización, desconocimiento de otros mercados y barreras logísticas han frenado a más de uno.

Ese es el hueco que Sebastián y Santiago Barrientos, dos hermanos paisas con ojo agudo para la moda, decidieron llenar. Crearon SBQ, un retail de lujo que no solo vende ropa premium, sino que conecta marcas emergentes con compradores y vitrinas estratégicas. Y lo hacen tan bien que Inexmoda los eligió como aliado clave para impulsar marcas de lujo en todo el país.

De Medellín para Colombia entera

El reconocimiento llegó gracias a una trayectoria que ya supera los US$3 millones en ventas en el primer semestre de 2025 y un crecimiento del 15%. Pero no es solo cuestión de números: SBQ ha construido un modelo de curaduría, acompañamiento comercial y presencia estratégica en 23 tiendas físicas y un ecommerce que sirve como puente entre las marcas y nuevos públicos.

La alianza con Inexmoda se enmarca en el proyecto Non Stop, que busca visibilizar y fortalecer marcas con ADN auténtico, creativo y diferenciado. SBQ evaluará la madurez de cada emprendimiento, su capacidad de producción y la coherencia de su identidad, para luego ofrecer asesoría personalizada y un espacio en sus canales de venta.

“En Colombia hay marcas extraordinarias que no crecen porque no tienen las herramientas para operar fuera de su ciudad. Nosotros queremos ser ese puente”, dice Santiago Barrientos.

Más que un escaparate: creadores y embajadores

SBQ no solo es vitrina de marcas como True o Undergold, también lanzó su propia línea de ropa, fiel a los estándares de lujo que caracterizan su portafolio. Y su apuesta va más allá de la moda: están abriendo mercado para la perfumería nacional, llevando nombres como ILMIN y Devier a algunos de los destinos más exigentes del mundo.

