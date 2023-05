Nada parecidas a las de GQ: Las fotos de revista con las que Karol G sí recibió halagos

.Publicidad.

Con su fama en constante crecimiento, en los últimos meses Karol G ha sido la portada de varias famosas revistas. Sin embargo, las fotografías que fueron tomadas para acompañar los artículos que escribieron sobre la ‘Bichota’ no fueron muy bien recibidas por sus admiradores, pues después de que estas vieron la luz, la paisa recibió varias críticas respecto a su apariencia.

La primera en generar polémica fue la revista de moda ‘GQ’. Fue la propia Karol G quien a través de sus redes sociales expresó la incomodidad que le generó la edición de las fotos.

“Hoy se hizo pública mi portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así. Yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad (...) Pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios.” Además aseguró que entendía las consecuencias de promocionar una imagen con la que muchas mujeres no se sienten identificadas.

Ver esta publicación en Instagram

Por otro lado, aunque ‘W Magazine’ no sometió las fotografías a una edición demasiado evidente, la forma en que la cantante fue vestida y peinada causó muchos malos comentarios. Muchos de los admiradores de Karol G aseguraron que el estilo que le quisieron dar no favorecía a la paisa.

Pero parece que este capítulo de malas rachas con las sesiones fotográficas ha llegado a su fin. Recientemente, Karol G compartió las imágenes que le fueron tomadas para la portada de la importante revista ‘Elle’, en la que también hace algunos meses Shakira fue la celebridad seleccionada para su primera plana.

En un carrusel de fotos, la intérprete de ‘Gatubela’, compartió 9 imágenes en las que se destacaron los atuendos que usó, estos fueron acompañados de un maquillaje sencillo y natural que le permitió a la paisa presumir de toda su belleza.

Las fotos generaron todo tipo de reacciones, entre las que se destacaron los halagos, algo que las imágenes de ‘GQ’ y ‘W Magazine’ no habían logrado. “Ella conquistando el mundoooo! Preciosaaaa”, “por fin una revista que se asegure de representarte bien y que muestre la verdadera Karol G”, “Ahora si te pareces a ti. Muy bonitas fotos.”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Karol G.

Ver esta publicación en Instagram