Las fotos de Florencia Cassi, la nueva integrante de La vuelta al mundo en 80 risas, que roban más de un suspiro

La participación de Florencia Cassi despertó la curiosidad de los televidentes que no dudaron en visitar sus redes sociales para conocer más de ella.

El estreno de La vuelta al mundo en 80 risas es el programa escogido por Caracol para reemplazar al Desafío Siglo XXI, durante el receso del reality en esta temporada de Fin de Año. Desde el pasado 17 de diciembre, el programa de humor reúne a varios presentadores y comediantes en diferentes destinos del mundo, con Colombia como uno de los escenarios centrales de esta nueva temporada.

Entre los nombres que más atención han generado está el de Florencia Cassi, quien se sumó al formato como invitada especial junto a Jhovanoty para recorrer distintos puntos del país. Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Amazonas y Boyacá hacen parte del trayecto que ambos protagonizan en pantalla, mostrando paisajes, costumbres y situaciones cotidianas desde el humor.

Por supuesto, con la presencia de Cassi en el programa, las vistas en sus cuentas de redes sociales han aumentado, así como los 'Me Gusta' en sus publicaciones. Recientemente, se ha hablado mucho de las fotografías que ponen en evidencia el buen estado físico de la modelo y que han recibido todo el cariño de sus seguidores.

Las imágenes, en las que Florencia aparece posando en bikini o ropa muy holgada, son hoy el centro de comentarios y reacciones, en su mayoría de hombres, denotando el cuerpazo de la argentina.

Martes del planeta de la acción 🔥 pic.twitter.com/PVLz4UIYYE — Florencia Cassi (@florcassi) December 3, 2024

Última foto del día… cual les gustó más? Yo aún no me decido con mi fav ❤️ pic.twitter.com/SQCCt6U5bu — Florencia Cassi (@florcassi) December 15, 2024

Bonito sábado mis amores ❤️ pic.twitter.com/NI3GmPI4Cm — Florencia Cassi (@florcassi) August 17, 2024

¿Quién es Florencia Cassi?

Florencia Cassi nació el 13 de julio de 1985 en Argentina y cuenta con una trayectoria que combina modelaje, humor y presentación. En redes sociales, donde se acerca al millón de seguidores, suele compartir contenido relacionado con ejercicio, nutrición, viajes y rutinas diarias. En su perfil, ella misma ha explicado que su intención es motivar hábitos saludables y el buen humor, sin promover comparaciones.

Antes de su llegada a La vuelta al mundo en 80 risas, Cassi ya había construido una comunidad digital sólida, gracias a colaboraciones con marcas vinculadas al fitness y el bienestar, además de participaciones en proyectos de entretenimiento en línea. Su presencia en el programa amplificó ese alcance, llevando sus publicaciones a nuevas audiencias.

Durante la promoción del espacio televisivo, la argentina expresó su entusiasmo por trabajar junto a Jhovanoty, destacando la experiencia compartida durante el recorrido por Colombia. Su participación se suma a la de otros presentadores del formato, como Carolina Cruz, Suso el paspi, Melina Ramírez, Don Jediondo, Laura Tobón, Boyacomán, Juan Diego Vanegas, Piroberta, Carolina Soto y Leonardo Cuervo, quienes viajan por destinos en América, Europa, Asia y África.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.