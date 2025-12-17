La estrategia del colombiano que se ganó 11 mil millones de pesos con 3 loterías

A inicios de este año, un hombre se hizo multimillonarios gracias a una jugada maestra que nunca antes se había visto en la historia de la lotería del país

La lotería se ha convertido en la respuesta de muchos colombianos para cumplir sueños, salir de deudas o, simplemente, tener algo de dinero extra en el bolsillo. Sin embargo, se trata de un juego de azar que la mayoría de las veces no da resultados, aunque eso no ha impedido que miles de personas sigan intentando. Según datos de Coljuegos, entre enero y septiembre de 2024 se entregaron $716.560 millones en premios a apostadores del chance. Pero esa cifra se vio opacada a comienzos de año, cuando un colombiano logró quedarse con 11 mil millones de pesos en un solo día.

Se trata de una suma histórica, pocas veces vista en los juegos de suerte del país. Lo más llamativo del caso es que no ganó con una sola lotería, sino que logró la hazaña apostando en tres sorteos distintos, algo que lo convirtió de inmediato en uno de los mayores ganadores en la historia del chance y la lotería en Colombia. Para lograrlo, utilizó una estrategia poco común, casi imposible de repetir.

La estrategia que llevó a un colombiano a ganar 11 mil millones de pesos en un día

El anuncio que paralizó al país se conoció el viernes 3 de enero, en pleno puente de Reyes. Ese día, el apostador distribuyó sus jugadas en tres sorteos diferentes: la Lotería de Santander, el Chance Millonario y la Lotería de Medellín. Contra todo pronóstico, los números por los que apostó terminaron cayendo en los tres casos.

Su estrategia no solo consistió en jugar en diferentes loterías, sino también en apostar a combinaciones distintas, lo que hacía que la probabilidad de ganar fuera aún más reducida. Ningún otro apostador había logrado replicar algo similar hasta ahora. En cuestión de horas, este colombiano se convirtió en el mayor ganador registrado tanto en lotería como en chance en el país.

|Le puede interesar El mágico lugar pegado a Ibagué con miradores, postres, platos típicos y mucho más, así puede llegar

Como suele decirse popularmente, “lo que es para uno, es para uno”, y esta vez la suerte terminó sonriéndole. Eso sí, del total de los 11 mil millones de pesos obtenidos, el ganador tuvo que pagar el 20 % correspondiente a la ganancia ocasional. Aun así, el monto final que recibió superó los 8 mil millones de pesos, una cifra que sigue siendo descomunal.

Por razones de seguridad, nunca se reveló el nombre del afortunado, quien en un solo día pasó a integrar la lista de multimillonarios del país. Lo cierto es que su historia ya quedó registrada como una de las mayores hazañas del azar en Colombia, según datos de SuperGiros, y sigue alimentando el sueño de quienes, semana tras semana, le apuestan a la suerte.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.