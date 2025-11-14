¿Por qué Caracol sacará del aire en un mes al Desafío 2025? Este será el programa que lo reemplazará

En pleno momento de cambios dentro de la competencia, Caracol habría tomado la decisión de sacar del aire el Desafío para dar paso a un viejo conocido.

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, los canales nacionales ya alistan sus apuestas para la temporada decembrina, un periodo en el que tradicionalmente ajustan sus parrillas. Caracol no es la excepción y, según recientes filtraciones en redes sociales, el canal estaría preparando un giro temporal en su programación que afectaría directamente al Desafío 2025, uno de los formatos más vistos del país.

El dato fue adelantado por el periodista Carlos Ochoa, quien aseguró que todo está listo para el regreso de La vuelta al mundo en 80 risas, la producción de humor y viajes que Caracol suele emitir entre finales de diciembre y comienzos de enero. Su retorno no solo entusiasma a los seguidores del programa, sino que también alimenta versiones sobre una posible pausa del Desafío.

@carlosochoatv Vuelve La Vuelta al Mundo en 80 Risas a Caracol la verás ? Carlos Ochoa y sus Novelas ♬ sonido original - Carlos Ochoa

El reality se encuentra actualmente en una de sus etapas más intensas y polémicas, justo cuando los participantes se preparan para el juego individual, una fase clave en la competencia. Sin embargo, la cercanía de las festividades de fin de año habría llevado al canal a contemplar un receso temporal. Esto implicaría que el gran final no se emitiría en 2025, sino durante las primeras semanas de 2026.

¿Ya se conoce el elenco de La vuelta al mundo en 80 días?

En cuanto a La vuelta al mundo en 80 risas, es poco lo que se sabe del elenco que acompañará esta nueva temporada. En videos filtrados se alcanza a ver a Santiago Rodríguez como presentador, además de la presencia de Don Jediondo y Boyacoman como parte del equipo de comediantes. No obstante, aún no hay rastro de las acompañantes, uno de los componentes más comentados del programa.

Caracol tampoco ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que en los próximos días comiencen a circular los primeros promocionales.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.