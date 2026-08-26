- Las fotomultas siguen golpeando el bolsillo de los conductores sin demostrar que salvan vidas

Un análisis sobre la fotomulta en Colombia debate si las cámaras salvavidas educan al conductor o si son solo un mecanismo de castigo y recaudo

Texto escrito por: Hernando Copete Ortiz

En la psicología y la sociología educar una comunidad, tiene sus efectos emocionales como racionales. Lo ideal para su educación, es realizarla, mediante el reforzamiento; por cuanto es mucho más efectiva (eficaz y eficiencia) en términos que permite aumentar las conductas positivas, genera confianza entre los miembros de la comunidad, motiva y se siente un ambiente seguro. Es simplemente construir el paraíso terrenal.

Lo que se busca es que el ciudadano conecte lo racional con lo emocional de manera simétrica, la acción con el bienestar. Si entre ellas existe una excelente correlación, la conducta se repetirá voluntariamente. Como ser humano se siente valioso en la construcción de un entorno libre de problemáticas sociales, fuera ansiedad, desconfianza, paranoia, temor, miedo; se fortalece la cooperación y cohesión ciudadana, la institucionalidad se legitima, respetando las normas y sus funcionarios. Es una sociedad sana mentalmente, que promueve el bienestar emocional, psicológico y social, intra como entre sus integrantes.

Con el castigo, se genera miedo, desconfianza, estrés, ira, culpa, depresión, baja autoestima; la gente, ciudadanía, empieza es a aprender la ley del más vivo, cómo evadir las normas, anomía (se aplaude la picardía).

Los malos comportamientos se detienen con presencia de la autoridad, emerge la indefensión aprendida, el ciudadano se rinde y permite el abuso de la autoridad, emocionalmente la ira, miedo, frustración, deseos de venganza, aparecen. El tejido social se rompe, surge la desconfianza, aislamiento; daño de la imagen entre vecinos con el fin de eliminar la cohesión social, crear falsos estereotipos (eso lo quieren hacer unos personajes, politiqueros, sugiriendo denunciar a los vecinos y verlo como su enemigo), surgimiento de subgrupos delictivos o marginales (dentro de las entidades del estado o con apoyo de ellas).

Desde otra perspectiva, técnica de Maquiavelo, es la de ubicar sus aliados (élites económicas, tecnología, redes sociales, medios de información) en puntos estratégicos, para orientar, guiar, manipular la opinión social, apelar al miedo, dificultar el acceso a la justicia, insertar la desesperanza aprendida, motivar una necesidad colectiva irreal y proyectar una autoridad inquebrantable.

A esta altura y frente a las “supuestas cámaras salvavidas” esta tecnología (sin mantenimiento y control) y los responsables de su operatividad (piensan que plata es plata), lo que están aplicando es el castigo al ciudadano, usuario de las vías, con el fin de mantener una sociedad tóxica, insana, enferma mentalmente, temerosa, donde se patrocina la comunicación inhibida, pasiva (callar las opiniones), etc. factores que contribuyen para un recaudo ilegal de dinero. El castigo, esta por encima de la educación, buena disciplina, consenso social, respeto del lenguaje vial, (que no está bien claro y established), etc.

Hoy nosotros los ciudadanos, usuarios de las vías, estamos identificando estas cámaras como:

Asaltantes de escritorio.

Cajas registradoras de billete.

Cazador a Ciegas.

Cazador de multas.

Francotiradores.

Inteligencia criminal.

Pescador de billetes.

Piratas de las vías.

Recaudadores fantasmas.

Vacunadores digitales.

Para finalizar, profesional y técnicamente, para evitar altos niveles de siniestralidad en la vía se debe tener en cuenta los siguientes factores, como variables, con el fin de elaborar profesionalmente un algoritmo, que oriente cómo debe ser el comportamiento en las vías por parte de sus usuarios y establecer que el reforzamiento positivo esta por encima del castigo. Con base en todo ello, debe aparecer los procesos de capacitación para toda la ciudadanía y llevada a escuelas, colegios, universidades, instituciones públicas como privadas, empresas de transporte público, privado, juntas de acción comunal, etc. Paralelo elaborar una cartilla de educación y comportamiento vial.

Factor / Variable

Información general: Código del siniestro, fecha, hora, cantidad involucrados y su gravedad o daño

Código del siniestro, fecha, hora, cantidad involucrados y su gravedad o daño Ubicación geográfica: Departamento, distrito, municipio, localidad, comuna, coordenadas GPS, dirección formal

Departamento, distrito, municipio, localidad, comuna, coordenadas GPS, dirección formal Características del escenario: Tipo de vía, diseño, iluminación, señalización, kilometraje, estado de la vía, clima, visibilidad, flujo vehicular, flujo peatonal

Tipo de vía, diseño, iluminación, señalización, kilometraje, estado de la vía, clima, visibilidad, flujo vehicular, flujo peatonal Características del vehículo: Clase (patineta, bicicleta, moto, automóvil, bus, camión, tractomula), marca, modelo, color, placas, tipo de servicio, estado del SOAT, condiciones mecánicas

Clase (patineta, bicicleta, moto, automóvil, bus, camión, tractomula), marca, modelo, color, placas, tipo de servicio, estado del SOAT, condiciones mecánicas Identificación del autor vial: Rol (conductor, pasajero, peatón, ciclista, motorista), genero, fecha nacimiento, estado físico, prueba de alcoholemia, ocupación, estado psicológico

Rol (conductor, pasajero, peatón, ciclista, motorista), genero, fecha nacimiento, estado físico, prueba de alcoholemia, ocupación, estado psicológico Hipótesis del accidente: Se tendrá en cuenta las características, físicas como psicológicas del autor vial; condiciones mecánicas del vehículo y sus sistemas; ambiental, visibilidad, clima; de infraestructura, actores vulnerables.

En conclusión, a través de los resultados de la investigación de la siniestralidad, debe surgir las recomendaciones pertinentes, como un sistema de alerta temprana, donde se dan a conocer las causas, como la aplicación de manera educativa, de las medidas de protección de la vida de todos los actores viales. Mas vale la vida del ser humano que la plata.

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