- Así funciona la aplicación con inteligencia artificial que revoluciona la recuperación de los pacientes cardíacos

Texto escrito por: María Alejandra Gómez

En Colombia las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. Cifras del Ministerio de la Salud sugieren que el 27% de los fallecimientos que se dan cada año, obedecen a esta causa y que la hipertensión arterial afecta a un 37% de esta población.

De ahí que año tras año, los procedimientos quirúrgicos sean más frecuentes y que tras las intervenciones, los pacientes deban someterse a algunos cambios en su vida, entre ellos a rehabilitación cardiaca. Esta fase comprende varios ejes: educación y prevención –en la que se asesora al paciente en la adopción de hábitos saludables como control de peso, abandono del tabaquismo, uso correcto de medicamentos y mejora en la dieta–, apoyo emocional y ejercicio supervisado.

Este último eje es crucial porque el ejercicio es una fuente de estímulo sin efectos secundarios que, en la dosis adecuada, logra que el organismo se adapte progresivamente y pueda responder mejor a las demandas relacionadas con el movimiento del paciente. Sin embargo, la disciplina, mantener la motivación en el ejercicio y tener una rutina personalizada, se convierte en uno de los mayores retos.

Para dar solución al problema, un grupo de investigadores de la Universidad de La Sabana desarrollaron Heart Hero, una plataforma terapéutica que incorpora inteligencia artificial para acompañar a los pacientes durante su proceso de rehabilitación cardiovascular y, que su vez, apoya a los profesionales de la salud en la prescripción del ejercicio.

La iniciativa, liderada por Indira Rodríguez, profesora del programa de Fisioterapia; Claudia Rocío Mondragón Rinta y Maria Leonor Rengifo, fisiatras de la Clínica Universidad de La Sabana y el profesor Santiago Toledo Cortés, de la Facultad de Ingeniería, hacen posible este proyecto interdisciplinario que integra conocimientos de salud, ingeniería y transferencia tecnológica.

"La rehabilitación cardíaca no debería sentirse como una rutina monótona ni como una carga para el paciente. Debe ser un proceso que motive, que permita comprender el valor del ejercicio y que contribuya realmente a mejorar la calidad de vida", explica la investigadora.

¿Cómo funciona?

Para lograrlo, el software se adapta al usuario. Recoge información de entrevistas y pruebas realizadas, genera un perfil de riesgo y partiendo de una prescripción individualizada que es definida por el equipo médico y de fisioterapia se configura la plataforma. Una vez se autoriza la sesión, el usuario accede a las actividades correspondientes y a módulos educativos que amplían la visión y autogestión.

“Durante la rehabilitación, el sistema permite al equipo tratante monitorear el desarrollo de la sesión. Adicionalmente se registra el comportamiento fisiológico del usuario (frecuencia cardiaca, percepción del esfuerzo, entre otros) para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la progresión del ejercicio, siempre bajo supervisión clínica y apoyados en Machine Learning”, explica Rodríguez.

Lo anterior, responde a otro reto de los sistemas de salud: la limitada capacidad de realizar un seguimiento individualizado a cada paciente durante todo el proceso de rehabilitación e incentivar la adherencia al tratamiento convirtiendo al usuario en protagonista de su proceso de rehabilitación. Este es el principio en el cual se apoyó la innovación: haciendo que el usuario sea el héroe de su proceso de tratamiento.

"Hoy lo que se hace en rehabilitación cardíaca es registrar en la historia clínica de manera descriptiva lo que ocurre en el momento del encuentro con el paciente. Heart Hero, lo cambia todo porque a través de la información y el monitoreo en vivo que se hace con el paciente, se podrán tener esos datos y se genera un análisis comparativo en contraste con otros momentos de sesión que ha tenido el paciente, esto permite identificar fácilmente si el paciente ha mejorado. Al final, el aplicativo envía un reporte de la historia clínica y del comportamiento del paciente, de tal manera que disminuye el tiempo de trabajo administrativo del equipo médico y además mantiene todo el proceso de información del paciente resguardado. Esto permite tomar decisiones en términos de administración clínica, porque por supuesto puede ser que un paciente necesite menos número de sesiones de rehabilitación para poder salir adelante en su proceso", señala la investigadora.

Pero llegar a este punto fue un reto. Desde la Facultad de Ingeniería de la misma universidad, Santiago Toledo-Cortés, explica que una de las mayores dificultados que se presentaron el desarrollo del proyecto tuvo que ver con la recolección y procesamiento de los datos. “Esto es un reto en general en todas las aplicaciones que involucran pacientes. Parte de lo que el proyecto pretende es que por debajo de la app haya un sistema con la capacidad de hacer recomendaciones sobre ejercicios, hábitos, etc. Esto surge, porque la intensión es que la app tenga una buena repercusión en la vida del paciente. No se trata de reemplazar el concepto médico, pero sí brindar soporte y ayuda tanto al personal médico como al paciente”, explica Toledo-Cortés.

Actualmente, Heart Hero se encuentra en la fase de prototipo funcional, correspondiente a un Nivel de Madurez Tecnológica 4 (Technology Readiness Level - TRL), es decir que existe un prototipo que pronto será sometido a pruebas funcionales para iteraciones. Inició su fase de pruebas de laboratorio en la Clínica Universidad de La Sabana, donde se está la funcionalidad del software. En un futuro cercano se espera que sea utilizado en usuarios entre los 30 y los 65 años que participan en programas de rehabilitación cardíaca. Esta etapa permitirá medir el impacto de la herramienta en escenarios clínicos reales y generar evidencia sobre su efectividad.

Sin embargo, como bien lo señalan los expertos, la idea es que este software pase a una gamificación y finalmente pueda convertirse en un videojuego para que más personas completen sus procesos de rehabilitación y cuenten con herramientas que hagan del tratamiento una experiencia más comprensible, personalizada y efectiva.

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