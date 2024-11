Las entradas para ver a Andrea Bocelli están disponibles y a estos precios; ¿cantará con La Bichota?

.Publicidad.

Andrea Bocelli llegará a Colombia en el marco del lanzamiento de su primer disco de 30 aniversario con artistas invitados, que tendrá a figuras como Ed Sheeran, Marc Anthony, Jennifer López, Gwen Stefani, Dua Lipa, el fallecido Luciano Pavarotti y Matteo Bocelli, hijo del artista entre otros. Además, como muchos recuerdan, el primer sencillo de este trabajo fue una nueva versión de "Vivo por Ella" en la que participa Karol G.

Por lo que pensar en la posibilidad de que Karol G aparezca como invitada en tarima, no es disparatado, aunque de momento no se haya emitido ningún comunicado explicando quienes serían los posibles invitados.

Andrea Bocelli es un tenor que se hizo muy famoso cuando dio el salto al pop con canciones como "Vivo por Ella" (la original con Marta Sánchez), "Por ti Volaré" y versiones de clásicos de otros artistas como "Cuando me enamoro" (popularizada por la cantante de baladas Gigliola Cinquetti), "Perfidia" (interpretada por Los Panchos y Luis Miguel) e incluso canciones de rock como "The Power of Love" de Huey Lewis And The News.

A los largo de su carrera ha grabado más de 15 álbumes de estudio, vendido 75 millones de copias en todo el mundo y hasta ha sido honrado con su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, lo que ocurrió en 2011. Con 20 millones de copias, su álbum Romanza es uno de los más vendidos de la historia.

La venta general para el concierto comenzará el próximo 7 de noviembre y estará disponible hasta agotar existencias, van desde $275.000 hasta $2.405.000 (servicio incluido) y están disponibles a través del portal de Ticketlive.

